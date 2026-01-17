Artan yakıt, vergi ve ekipman giderleri karşısında kazançlarının eridiğini belirten binlerce kurye 18-19-20 Ocak tarihlerinde teslimat yapmama kararı aldı.

KAAN ZENGİNLİ - Pandemiyle birlikte hayatın vazgeçilmez bir parçası hâline gelen kurye sektöründe kriz büyüyor. Artan kurye sayısı, düşen kazançlar, yılbaşında yapılan ücret düzenlemeleri ve bonus sistemi, sahadaki çalışanları isyan noktasına getirdi.

Kazançlarının 2025 yılı ile neredeyse aynı seviyede kaldığını iddia eden kuryeler, mesleğin artık sürdürülemez hâle geldiğini ifade ediyor. Kontak kapatma eylemi gönüllülük esasına dayanıyor.

Katılımın yüksek olması durumunda, özellikle büyük şehirlerde teslimatlarda ciddi aksamalar yaşanabileceği öngörülüyor. Kuryeler ise “Talebimiz net: Paket başı ücretlerin gerçekçi şekilde artırılması, kilometre ücretlerinin sabitlenmesi ve gider yükünün çalışanların üzerinden alınması” diyor.

Şirketler cephesinde ise farklı bir tablo çiziliyor. Markalar, 2 kilometre üzerindeki paketlere yüzde 62 oranında zam yapıldığını, haftada ortalama 200 paket dağıtan bir kuryenin bonuslarla birlikte aylık brüt kazancının 120 bin lirayı bulabileceğini öne sürüyor.

Çalışanlara göre ise açıklanan rakamlar pratikte sürdürülebilir değil. Motor, kask, mont gibi ekipmanların yanı sıra Bağ-Kur primi, vergi, muhasebe ücreti, bakım ve onarım masrafları tamamen kuryenin kendi cebinden karşılanıyor.

Günde ortalama 200 kilometre yol yapan bir kuryenin yalnızca yakıt masrafı günlük yaklaşık 370 lirayı buluyor. Paket başı ortalama 70 lira kazanan bir kurye, sadece o günkü benzini karşılayabilmek için en az 6 paket teslim etmek zorunda kalıyor.

