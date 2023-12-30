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3 büyükşehir için sürpriz karar! 1 Ocak’ta ücretsiz olacak
Yeni yıla 2 gün kala resmi tatil olan 1 Ocak için dikkat çeken bir karar geldi. Resmi Gazete’de 3 büyükşehirde toplu taşımanın ücretsiz olacağı yayımlandı. 1 Ocak’ta Ankara'da Başkentray, İstanbul'da Marmaray, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu ve İzmir'de İZBAN seferleri vatandaşlara ücretsiz olarak hizmet verecek.
2024 yılının ilk günü için toplu taşıma araçlarına yönelik sürpriz bir karar alındı.
1 OCAK 2024’TE İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR’DE METRO ÜCRETSİZ
1 Ocak'ta ücretsiz olacak toplu taşıma araçları Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Alınan karara göre üç büyükşehirde metro seferleri ücretsiz gerçekleştirilecek.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, 1 Ocak'ta Ankara'da Başkentray, İstanbul'da Marmaray, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu ve İzmir'de İZBAN seferleri ücretsiz olacak.
Düzenleyen: Ümit Karadağ - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi