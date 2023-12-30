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    3 büyükşehir için sürpriz karar! 1 Ocak’ta ücretsiz olacak

    Yeni yıla 2 gün kala resmi tatil olan 1 Ocak için dikkat çeken bir karar geldi. Resmi Gazete’de 3 büyükşehirde toplu taşımanın ücretsiz olacağı yayımlandı. 1 Ocak’ta Ankara'da Başkentray, İstanbul'da Marmaray, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu ve İzmir'de İZBAN seferleri vatandaşlara ücretsiz olarak hizmet verecek.

    3 büyükşehir için sürpriz karar! 1 Ocak’ta ücretsiz olacak
    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    2024 yılının ilk günü için toplu taşıma araçlarına yönelik sürpriz bir karar alındı.

    1 OCAK 2024’TE İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR’DE METRO ÜCRETSİZ

    1 Ocak'ta ücretsiz olacak toplu taşıma araçları Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

    Alınan karara göre üç büyükşehirde metro seferleri ücretsiz gerçekleştirilecek.

    Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, 1 Ocak'ta Ankara'da Başkentray, İstanbul'da Marmaray, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu ve İzmir'de İZBAN seferleri ücretsiz olacak.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    MarmarayIzban
    Haberler > Gündem > 3 büyükşehir için sürpriz karar! 1 Ocak’ta ücretsiz olacak
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