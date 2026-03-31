Nüfusu 30 bine yaklaşan Bartın iline bağlı Kozcağız’ın merkezle olan bağlantısını sağlayacak olan Bartın-Kozcağız duble yol projesinde çalışmalar yeniden başlıyor. Firma ile yaşanan sorunlar nedeniyle çalışmalarına ara verilen yol için inşaat süreci başladı. İşte detaylar…

AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, daha önce yüklenici firmayla yaşanan sorunlar nedeniyle yapım çalışmalarına ara verilen Bartın-Kozcağız duble yolunda, inşaat sürecinin yeniden başladığını duyurdu.

30 bin kişiye nefes aldıracak Bartın-Kozcağız duble yol projesi! Duran inşaat yeniden başladı

"HAYATİ BİR KONUMDA"

Projenin kısa sürede tamamlanmasının hedeflendiğini ifade eden Aldatmaz “Nüfusu 30 bine yaklaşan Kozcağız beldemizin Bartın merkezle olan ulaşımı bu hat üzerinden sağlanmaktadır. Bu nedenle söz konusu yol, hem günlük hayat hem de ticari faaliyetler açısından hayati bir konumdadır. Yaşanan aksaklıkların ardından çalışmaların yeniden başlamasıyla birlikte, projemizi en kısa sürede tamamlayarak hemşehrilerimizin hizmetine sunmayı hedefliyoruz" dedi.

“KAZALAR AZALACAK”

Yol projesi ile trafik kazalarının azaltılmasını hedeflediklerini belirten Aldatmaz şöyle konuştu:

Bu proje sadece bir ulaşım yatırımı değil, aynı zamanda can ve mal güvenliğini artıracak önemli bir adımdır. Modern standartlara uygun şekilde inşa edilecek yol sayesinde, hem sürüş konforu artacak hem de kazaların önemli ölçüde azalacağına inanıyoruz.

EŞEK KÖPRÜSÜ DE İNŞA EDİLECEK

Bartın-Kozcağız duble yolunun yanı sıra Bartın-Kumluca yolu üzerinde de çeşitli iyileştirme çalışmalarının gerçekleştirileceğini belirten Aldatmaz, bölgede ‘eşek köprüsü’ olarak bilinen köprünün de yeniden inşa edileceğini duyurdu.

“YATIRIMLAR SÜRÜYOR”

Aldatmaz "Bartın’ımızın ihtiyaç duyduğu her alanda olduğu gibi ulaşım yatırımlarında da çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Hemşehrilerimizin hayat kalitesini artıracak projeleri birer birer hayata geçirmeyi sürdüreceğiz" diye konuştu.

