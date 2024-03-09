30 ilde FETÖ operasyonu! 91 şüpheli yakalandı

30 ilde 5 gündür FETÖ’ye yönelik devam eden “KISKAÇ-10” operasyonlarında 91 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ'ye yönelik son operasyonu paylaştı. Yerlikaya'nın açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "FETÖ’cülere göz açtırmayacağız. Aziz Milletimizin duası ve destekleriyle terör örgütleri ve onların iş birlikçilerinin nefeslerini keseceğiz.

30 İLDE OPERASYON

Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İstanbul, Ankara (2), Kocaeli, Aydın, Van, Mersin, Edirne, İzmir, Antalya, Kütahya, Bursa, Samsun, Kayseri, Sivas, Denizli, Konya, Diyarbakır, Tekirdağ, Gaziantep, Isparta, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Mardin, Ağrı, Şırnak, Hatay, Eskişehir, Çanakkale, Manisa ve Afyonkarahisar’da FETÖ’ye yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen “KISKAÇ-10” operasyonlarında şüphelilerin:

- Örgütün sözde “Askeri Mahrem Yapılanması”, “Emniyet Mahrem Yapılanması” ve “Güncel Yapılanması” içerisinde faaliyette bulundukları,

- Ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları,

- Örgütün kripto haberleşme programı “ByLock” kullanıcısı oldukları,

- 2009 KPSS sınav sorularını usulsüz şekilde elde ettikleri ve

- FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile aranma kaydı bulunduğu tespit edildi.

ÇOK SAYIDA DÖKÜMAN ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlar sonucu: Çok miktarda Türk Lirası, Dijital materyal ve örgütsel dokümana el konuldu. Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle