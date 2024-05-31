4 Haziran'da görev süresi doluyor... Erdoğan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ile görüştü
Düzenleyen: Baki Sancak / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 Haziran'da görev süresi dolacak olan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin ile görüştü.
Başkent Ankara'da bugün Macaristan ve Kosova liderleri ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 Haziran'da tamamlayacak olan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin ile bir araya geldi.
Kabul, Beştepe'de bulunan Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşti. Yargıtay'ın yeni Başsavcısı 16 Mayıs'ta yayımlanan Resmi Gazete'de belli olmuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüksek mahkemenin büyük genel kurulu tarafından gösterilen adaylar arasından Daire Başkanı Muhsin Şentürk'ü Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı olarak seçmişti.
Düzenleyen: Baki Sancak - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı