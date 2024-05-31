4 Haziran'da görev süresi doluyor... Erdoğan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kosova Başbakanı Albin Kurti ile Külliye'de bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kosova Başbakanı Albin Kurti ile Külliye'de bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 Haziran'da görev süresi dolacak olan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin ile görüştü.

Başkent Ankara'da bugün Macaristan ve Kosova liderleri ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 Haziran'da tamamlayacak olan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin ile bir araya geldi.

Kabul, Beştepe'de bulunan Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşti. Yargıtay'ın yeni Başsavcısı 16 Mayıs'ta yayımlanan Resmi Gazete'de belli olmuştu.

İlgili Haberler Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüksek mahkemenin büyük genel kurulu tarafından gösterilen adaylar arasından Daire Başkanı Muhsin Şentürk'ü Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı olarak seçmişti.