4 ilde hissedilen 4,7 büyüklüğündeki deprem sonrasında gündem olan ‘Büyük depremi tetikler mi?’ sorusuna uzman isimlerden cevap peş peşe geldi. Prof. Dr. Naci Görür, “Burada daha büyük deprem beklenmez” yorumunu yaparken, Prof. Dr. Osman Bektaş ise “Yıkıcı özelliği yok, Kuzey Anadolu Fayı’nı tetiklemez” yorumunu yaptı.

Dün akşam saat 20.27'de Elazığ'ın Baskil ilçesinde 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan deprem Elazığ dışında Malatya, Şanlıurfa ve Diyarbakır'da da hissedildi.

Elazığ depremi sonrasında gözler deprem uzmanlarına çevrildi. “4,7 büyüklüğündeki deprem büyük depremi tetikler mi?” sorusuna Prof. Dr. Naci Görür ve Prof. Dr. Osman Bektaş’tan cevap geldi.

4 ilde hissedilen 4.7’lik Elazığ depremi büyük depremi tetikler mi? İki uzman tek görüş

“BÜYÜK DEPREM BEKLENMEZ”

Naci Görür, depremin Doğu Anadolu Fayı üzerinde gerçekleştiğini söyleyerek, büyük deprem beklemediğini açıkladı.

Prof. Dr. Naci Görür

“2020’DE KIRILMIŞTI”

Bölgede stres yüklendiğini söyleyen Görür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Elazığ Baskil-Yaylanlı’da 4,7’lik deprem oldu. Deprem DAF Zonu üzerinde. Hareket sol yönlü, yanal. Bu bölge büyük ölçüde 2020’de yine kırılmış ve 2023’te etkin bir stresle tekrar yüklenmişti. Oluşan deprem 25 km Yaylanlı Fayı üzerinde. Burada daha fazla ve büyük deprem beklenmez.

4 ilde hissedilen 4.7’lik Elazığ depremi büyük depremi tetikler mi? İki uzman tek görüş

“YIKICI ÖZELLİĞİ YOK”

4 ilde hissedilen 4,7 büyüklüğündeki Elazığ depremine ilişkin bir açıklama da Prof. Dr. Osman Bektaş’tan geldi.

“Doğu Anadolu Fay Sistemi içerisinde gelişmiş çok sığ bir deprem. Yıkıcı özelliği yok” diye belirten Bektaş, depremin öncü yada artçı olup olamayacağı konusunda kesin bir yorum yapılamayacağını belirtti.

Prof. Dr. Osman Bektaş

“TETİKLEMEZ”

“2020-2023 depremlerinin gerilme artışı yaptığı bölgede gelişen olağan bir deprem” değerlendirmesini yapan Bektaş, bu depremin Kuzey Anadolu Fayı’nın tetikleme etkisinin olmayacağını işaret etti.

HASAR İHBARI YAPILMADI

Elazığ Valiliği tarafından yapılana açıklamada ise şöyle denildi:

Meydana gelen deprem sonrasında ilimizdeki AFAD ve 112 ihbar hatlarına herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır. Bütün birimlerimiz depremin ilimizdeki etkilerini yakından takip etmektedir.

Haberle İlgili Daha Fazlası