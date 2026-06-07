Gebze’de 4 kişinin hayatını kaybettiği Arslan Apartmanı faciasının ardından bölgede başlatılan incelemeler tamamlandı. Riskli olduğu tespit edilen 22 binada yıkım sürecine geçildi. Çalışmaların etaplar halinde devam edeceği ve alanın kentsel dönüşüm kapsamında yeniden inşa edileceği bildirildi.

Gebze'de 4 kişinin öldüğü facianın ardından boşaltılan 22 riskli yapının yıkımına başlandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde 29 Ekim 2025 tarihinde 7 katlı Arslan Apartmanı'nın çökmesi sonucu Emine ve Levent Bilir çifti ile çocukları Muhammet Emir (12) ve Hayrunnisa Bilir (14) hayatını kaybetmiş, Dilara Bilir ise enkazdan yaralı olarak kurtarılmıştı. Olayın ardından bölgede yürütülen teknik incelemeler sonucunda Gebze'de 22, Darıca'da ise 3 bina riskli bulunarak tedbir amacıyla mühürlenmişti.

Aradan geçen süreçte hak sahipleriyle uzlaşma ve resmi işlemlerin tamamlanmasıyla birlikte, Gebze'de tahliye edilen 22 riskli yapıdan ilkinde yıkım çalışmalarına başlandı. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı bölge, araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Ekskavatörle kontrollü şekilde gerçekleştirilen yıkım sırasında, çevrede toz oluşumunu engellemek amacıyla ekipler tarafından tazyikli su kullanıldı.