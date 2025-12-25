Isparta’da 4 yaşındaki otizmli kızlarını darp ettiği iddiasıyla ev sahiplerine dava açan aile, mahkemenin para cezası kararına tepki gösterdi. Aile “Bir çocuğun canının bedeli 11 bin 200 lira olmamalı. Evde birbirimizle konuşamaz hale geldik. İçimiz yanıyor” dedi.

Isparta'nın Bağlar Mahallesi'nde yaşayan İbrahim Halil Sökmen ve eşi Nurcan Sökmen, ev sahibi Z.D. ile kapı önüne çöp bırakılması nedeniyle tartıştı. İddiaya göre ev sahibi Z.D. Nurcan Sökmen'in kucağındaki 4 yaşındaki otizmli Sinem Ece Sökmen'in boğazını sıktı, yere düşürdü ve tekmeledi.

11 BİN 200 TL CEZA!

Aile, korkunç olayın ardından darp raporu aldı ve ev sahiplerinden şikayetçi oldu. 1 yıl sonunda mahkeme, ev sahibine 11 bin 200 TL adli para cezası verdi.

İSTİNAF YOLU DA KAPATILDI

Karara tepki gösteren aile, çocuklarının otizm raporunun dikkate alınmadığını öne sürerek itirazda bulundu. İtiraz üzerine görülen ikinci duruşmada da mahkemenin kararı değişmedi. Mahkeme, ev sahibine 11 bin 200 TL adli para cezası vererek, davada istinaf yolunun kapalı olduğunu belirtti.

Otizmli Sinem Ece'nin babası İbrahim Halil Sökmen

“İYİ HAL İNDİRİMİ UYGULANDI”

Karara tepki gösteren baba İbrahim Halil Sökmen, şunları söyledi:

Yaklaşık iki yıl önce kızım darp edildiği için dava açıldı. Açılan davada, basit yargılama usulüyle sanığa belli bir miktar para cezası verildi. Kızıma uygulanan şiddetin karşılığının bu olmaması gerektiğini düşündüğümüz için karara itiraz ederek dosyanın yeniden yerel mahkemede görülmesini talep ettik. Yazdığımız dilekçe sonucunda ilk duruşmada bir karar çıkmadı. İkinci duruşmada ise, kızımın devlet tarafından verilmiş otizm raporu bulunmasına rağmen sanığa yalnızca iyi hal indirimi uygulanarak 11 bin 200 lira para cezası verildi ve dosyanın istinaf yolu kapatıldı.

“SESİMİN DUYULMASINI İSTİYORUM”

Davada istinaf yolunun kapatılması nedeniyle birkaç avukata başvurduklarını, kendilerinden yüksek ücretler istendiğini söyleyen anne Nurcan Sökmen ise şunları söyledi:

Ben sadece kızıma yapılan haksızlığın karşılığının verilmesini istiyorum. Her gün haberlerde çocuklara yönelik şiddet olaylarını görüyorum. Sesimi duyurabilmek umuduyla birçok haberin altına yorum yazıyorum ama kimseye ulaşamıyorum. Bir anne olarak artık sesimin duyulmasını istiyorum.

