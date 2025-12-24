Denizli'de annesi ve erkek arkadaşı tarafından darp edildiği iddia edilen 7,5 aylık bebek, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. İç kanaması olduğu ve vücudunda çok sayıda kırık bulunduğu tespit edilen bebek devlet tarafından koruma altına alındı. Bebeğin annesi ve erkek arkadaşı gözaltına alındı.

Antalya'da başlayan ve Denizli'de dehşetle sonlanan olaylar zinciri, bir bebeğin hayat mücadelesine dönüştü. Edinilen bilgilere göre, Antalya'da Murat Seçen ile 5 yıllık dini nikahlı birlikteliği sona eren G.B., iki çocuğundan büyüğünü babaannesine bırakarak 7,5 aylık oğlu M.E.S. ile birlikte Denizli'ye yerleşti.

'MERDİVENDEN DÜŞTÜ' DEDİLER

Denizli'de bir eğlence mekanında çalışmaya başlayan G.B., burada M.C.P. isimli şahısla tanıştı. İddiaya göre, olay gecesi G.B. ve erkek arkadaşı M.C.P.'nin eve alkollü bir şekilde geldikleri iddia edildi. Evde henüz bilinmeyen bir nedenle 7,5 aylık M.E.S. darp edildi. Bebeğin durumunun kötüleşmesi üzerine anne G.B. ve M.C.P., bebeği Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne götürdü. Hastaneye gelen anne G.B. ve erkek arkadaşı M.C.P. merdivenden düştü dedi. Belli bir süre sonra anne G.B. hastane polislerine gerçeği anlatarak erkek arkadaşı M.C.P.'den şikayetçi oldu. Hastaneye sevk edilen polis ekipleri, anne G.B. ve erkek arkadaşı M.C.P.'yi gözaltına aldı.

YOĞUN BAKIMDA TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, ağır yaralı bebek devlet korumasına alındı. Talihsiz bebeğin yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor. Yapılan tetkiklerde 7,5 aylık M.E.S.'nin kafatasında ve kaburgalarında kırıklar olduğu, ayrıca iç kanama meydana geldiği tespit edildi.

BABASI İSYAN ETTİ

Antalya'da ikamet eden baba Murat Seçen ise olayı duyduktan sonra Denizli'ye geldi. Devlet tarafından koruma altına alınan bebeği göremeyen baba Murat Seçen, "Çocuğumun velayetini almak istiyorum. Bir tane çocuğumu bakıyorum, ikincisini de her türlü bakarım. Benim durumum yerinde. Eski eşimin yeni sevgilisi çocuğumu dövüyor. Devlet cezasını bana kesiyor. Benim bu darpla hiçbir alakam yok. Devlet korumaya alıyor ve çocuğumu göremiyorum" dedi.

