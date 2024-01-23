5 ilde FETÖ'ye 'Kıskaç': İş birlikçilerinin nefeslerini keseceğiz

23 Ocak 2024 17:11 - Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2024 17:13

Yurt genelinde, terör örgütlerine yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Son olarak 5 ilde düzenlenen KISKAÇ-5 operasyonuyla 27 şüpheli yakalandı. FETÖ yönelik operasyona ilişkin bilgi veren İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "FETÖ kapsamında alınan ifadelerde örgüt üyesi/yöneticisi olarak adı geçen, ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen ve haklarında aranma kararı bulunan şahıslara yönelik İzmir, Aydın ve Bursa'da gerçekleştirilen operasyonlarda 20 şüpheli yakalandı. Haklarında arama kararı bulunan FETÖ mensuplarının, gözaltına alınmamak veya tutuklanmamak için saklandıkları, Gaybubet evlerinde bulunan şahıslara yönelik Ankara ve Denizli'de gerçekleştirilen operasyonlarda da 7 şüpheli yakalandı" dedi.

Yerlikaya paylaşımında şu ifadeleri kaydetti:

5 ilde FETÖ’ye yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “KISKAÇ-5” Operasyonlarında 27 şüpheli yakalandı.

Milli irademize darbe yapmaya kalkışan FETÖ’cü hainlerin peşlerini bırakmayacağız. Aziz milletimizin duası ve destekleriyle terör örgütleri ve onların iş birlikçilerinin nefeslerini keseceğiz

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı Koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince FETÖ’ye yönelik gerçekleştirilen “Kıskaç-5” Operasyonlarında:

FETÖ kapsamında alınan ifadelerde örgüt üyesi/yöneticisi olarak adı geçen, ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen ve haklarında aranma kararı bulunan şahıslara yönelik İzmir, Aydın ve Bursa'da gerçekleştirilen operasyonlarda 20 şüpheli yakalandı.

Haklarında arama kararı bulunan FETÖ mensuplarının, gözaltına alınmamak veya tutuklanmamak için saklandıkları, Gaybubet evlerinde bulunan şahıslara yönelik Ankara ve Denizli'de gerçekleştirilen operasyonlarda da 7 şüpheli yakalandı.

Yapılan Kıskaç-5 Operasyonlarında 5 ilde toplam 27 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle.