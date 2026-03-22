Diyarbakır'da DEM Parti tarafından düzenlenen Nevruz kutlamaları, yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleştirildi. On binlerce kişinin katıldığı etkinlikte 5 tonluk Nevruz ateşi yakılırken, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın "yeni bir sayfa açıldığına" dair mesajı okundu.

Diyarbakır’da DEM Parti öncülüğünde Nevruz kutlaması yapıldı. Yaklaşık 12 bin polisin görev aldığı 136 bin metrekarelik alanda toplam uzunluğu 10 kilometreyi bulan bariyerlerle çevrili alana gelenler, 6 ana giriş kapısından 3 kademeli arama noktasından geçirilerek içeri alındı.

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nevruz Bayramı mesajı

İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman da alana gelerek güvenlik tedbirlerini denetledi.

5 ton odun ateşe verildi: Artık yeni bir sayfa açıldı

Alanda kurulan bölümde istiflenen yaklaşık 5 ton odun, ateşe verildi.

Kutlamada mesajı okunan terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan “Bugün artık yeni bir sayfa açılmıştır. Bu coğrafyadaki halkların özgürce bir arada yaşamasının yolu aralanmıştır” dedi.



