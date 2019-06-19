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Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor - CANLI
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor - CANLI
19.06.2019 - 20:13 |
Son Güncelleme:
19.06.2019 - 20:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da konuşuyor...
Etiketler :
erdoğan,
587384
https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/587384.aspx
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