Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, “Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, PKK/KCK silahlı terör örgütünün talimatları doğrultusunda Ankara ilinde düzenlenen faaliyet ve etkinliklere katılım sağladıkları tespit edilen 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiştir. Gözaltı işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce devam etmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur” denildi.
Kara Kuvvetleri Komutanlığında FETÖ operasyonu
26.11.2018 - 09:28 | Son Güncelleme: 26.11.2018 - 10:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kara Kuvvetleri Komutanlığında yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında 3'ü sivil imam 48'i asker olmak üzere 51 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Asker şüphelilerin 43'ün halen görevde olduğu bildirildi.
Etiketler : fetö,asker,gözaltı,
590408 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/590408.aspx
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