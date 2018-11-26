Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, “Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, PKK/KCK silahlı terör örgütünün talimatları doğrultusunda Ankara ilinde düzenlenen faaliyet ve etkinliklere katılım sağladıkları tespit edilen 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiştir. Gözaltı işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce devam etmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur” denildi.