Karaman'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) TSK'daki mahrem yapılanmasına yönelik operasyon kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan 19 şüpheliden 13'ü gözaltına alındı. Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'nün TSK'daki mahrem yapılanmasının deşifresine yönelik soruşturma kapsamında, ankesörlü telefonlardan ardışık aramalar yaptığı belirlenen 16'sı görevde, 1'i ihraç, 2'si emekli 19 asker hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Karaman Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin yaptığı operasyonda 13 şüpheli yakalandı. Diğer 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise sürüyor.
FETÖ'nün mahrem askeri yapılanmasına operasyon
01.12.2018 - 18:29 | Son Güncelleme: 01.12.2018 - 18:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Karaman'da düzenlenen FETÖ operasyonunda, haklarında yakalama kararı çıkarılan 16'sı muvazzaf 19 şüpheliden 13'ü gözaltına alındı.
Etiketler : fetö,haberler,Karaman,
591345 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/591345.aspx
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