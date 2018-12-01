Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karaman'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) TSK'daki mahrem yapılanmasına yönelik operasyon kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan 19 şüpheliden 13'ü gözaltına alındı. Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'nün TSK'daki mahrem yapılanmasının deşifresine yönelik soruşturma kapsamında, ankesörlü telefonlardan ardışık aramalar yaptığı belirlenen 16'sı görevde, 1'i ihraç, 2'si emekli 19 asker hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Karaman Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin yaptığı operasyonda 13 şüpheli yakalandı. Diğer 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise sürüyor.