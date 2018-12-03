Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’de 3.5 milyona yakın işsiz var. İşsiz sayısını azalmak için yapılan çalışmalara bir yenisi daha eklendi. Geçtiğimiz eylül ayında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İŞKUR kanalıyla okulların temizliği, bakım ve onarımı için Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 80 bin kişiyi iş sahibi yapmıştı. Şimdi de aynı program kapsamında kamuya 2019’da 70 bin işçi alınacağı açıklandı.

6 AY BOYUNCA ÇALIŞACAK

Noter huzurunda çekilecek kuralar sonucunda alınacak 70 bin kişi, 6 ay boyunca kamuda çeşitli kurumlarda istihdam edilecek. Bu kişilerin ücret ve sigortalarını, 6 ay devlet karşılayacak. Çalışanlara ayrıca asgari geçim indirimi de (en az 153 lira) uygulanacak. İŞKUR Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ihtiyaç listesi, Bakanlık onayından geçerek 81 ilin il müdürlüklerine gönderildi.

HANGİ KURUMLAR VAR?

İşçi alımı yapacak kurumlar ise şöyle: Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı, İdare mahkemeleri Başkanlığı, orman İşletme müdürlüğü, gençlik Hizmetleri ve spor İl müdürlüğü, yatırım ve koordinasyon Başkanlığı, Aile ve sosyal Politikalar il müdürlükleri, il müftülüğü, devlet üniversitesi ve kaymakamlık. İşçiler çevre temizliği, ağaçlandırma, restorasyon gibi işlerde çalışacak.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Kurumlarda çalışmak isteyenler, İŞKUR üzerinden açılan ilanlara ‘iskur.gov.tr’ adresinden başvuracak. Başvuru için adayın İŞKUR’a kayıtlı işsiz olması gerekiyor.Aday 18 yaşını tamamlamış olmalı. malul, dul ve yetim aylığı almamalı. Ayrıca açık öğretim harici öğrenci olmaması, görevine başlayacağı tarih itibarıyla da herhangi bir sosyal yardım almıyor olması şartı aranacak.