Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekim ayının başında İstanbul’da ortadan kaybolan ve cinayete kurban gittiği kesinleşen Suud gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın cesedinin yeri tespit edilemiyor. Ancak, Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman’ın hedefi olduğu kesin. 20 Ekim tarihinde manşetten verdiğimiz haberde Suud gazetecinin, kendisi gibi rejim muhalifi arkadaşı Ömer Abdülaziz ile internetten yazıştığını, Selman’ın adamlarının da İsrail yapımı casus yazılım vasıtasıyla bu yazışmaları ele geçirdiğini duyurmuştuk. Ve yazışmalarda dile getirdiklerinden dolayı Kaşıkçı’nın öldürüldüğüne işaret etmiştik. Söz konusu haberimizden 43 gün sonra Amerikan yayın kuruluşu CNN International, o yazışmaları ifşa etti. CNN, tespitimizden haftalar sonra yazışmaların Kaşıkçı cinayetinde önemli bir rol oynadığına dikkati çekti.



PRENS BİR CANAVAR

CNN’in yayınladığı ses kaydı, fotoğraf ve videoların olduğu 400’den fazla WhatsApp mesajını Ömer Abdülaziz verdi. Kanada’da yaşayan Suud muhalif Abdülaziz, yaşadıklarını da anlattı. Buna göre ikili Ağustos 2018’e kadar WhatsApp üzerinden konuştu. Ancak telefonunun takip edildiğini fark etmediler. Yazışmalarda Kaşıkçı, bir grup Suud aktivistin kendi ülkesinde tutuklanmasının ardından Veliaht Prens hakkında “Ne kadar çok kurbanını yerse, daha fazlasını isteyen bir canavar ‘Pac-Man’ gibi. Bu zulüm, kendine destek veren kişilere dahi ulaşırsa şaşırmam” ifadelerini kullandı.



YAZILIMCILARA DAVA

Ömer Abdülaziz yazışmalarını açığa çıkaran yazılım sebebiyle İsrail casus yazılım şirketi NSO Group’a dava açtı. Abdülaziz, NSO Group’un Suudi hükûmetinin telefonunu takip etmesine ve öldürülen gazeteci ile görüşmelerini açığa çıkarmasına yardımcı olduğunu söyledi. NSO Group da ürünlerinin “hükûmetlere ve kanun uygulayıcı kurumlara terörizm ve suçla yasal olarak mücadele edebilme yetkisini kullanmak için lisanslı olduğunu” duyurdu. Yazılımın kullanımı ile ilgili sözleşmeler “yalnızca İsrail hükûmetinin tam bir vize ve lisans vermesinden sonra sağlanıyor” diyen NSO Group “Ürünlerimizin kötüye kullanılmasına tahammül etmiyoruz. Kötüye kullanım şüphesi varsa, bunu araştırır ve sözleşmeyi askıya almak veya feshetmek de dâhil olmak üzere uygun tedbirleri alırız” beyanında bulundu.