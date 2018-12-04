Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MHP lideri Devlet Bahçeli grup toplantısında önemli açıklamalar bulundu. Bahçeli "Adaletli paylaşım, insan onuruna saygı yok hükmündedir. Yemen'deki bir çocuğun Londra'daki bir çocuk kadar değeri yoktur.

BU MİLLETİN SABRI TAŞARSA HERKES KAÇACAK DELİK ARAR

Sayın Cumhurbaşkanı'nın G20 zirvesinde yaptığı konuşma çok önemli ve mühimdir. Sayın Erdoğan'ın duruşu takdire şayandır. Fırat'ın doğusunu terörden kurtarma iradesinin G20 zirvesinde gündeme taşınması takdir edilecek bir duruştur. Malum ve sabıkalı ülkeler hem teröre karşı çıkıp hem terörle iç içe olmayı nasıl açıklayacak. ABD terör örgütleriyle sürekli yanak yanağıdır. ABD kimi kimden korumakta neyi gözlemlemek için hazırlık yapmaktadır. ABD kimi kimden korumakta , neyi gözlemlemek için hazırlık yapmaktadır? YPG'li teröristler ABD'li askerlerle gözcülük yapacaksa bu milletin sabrı taşarsa herkes kaçacak delik arayacaktır.

FRANSA NE SÖYLEMİŞSE YUTMUŞTUR

Gözlem noktalarını finanse edecek Suudi Arabistan Allah'tan korkuyorsa önce işlediği vahşi cinayetin bedelini ödesin.

Temennimiz Ukrayna ile Rusya arasındaki kutuplaşmanın son bulmasıdır. Son zamanlarda her yer karışmıştır. Şu anda Fransa'da sarı yelekliler her yeri yakmaktadır. Gezi olayları neticesinde polisin müdahalesinden rahatsız olan Fransa Türkiye'ye ne söylemişse yemiş yutmuştur.

BERLİN'DE SKANDAL İSLAM KONFERANSI

Berlin'de yapılan İslam konferansı skandaldır, aymazlıktır, inançlarımıza hakarettir. Bu konferansta Diyanet yok sayılmıştır. Almanya İçişleri Bakanlığı İslam konferansı düzenleme hakkını nereden almıştır.

"KILIÇDAROĞLU SEN MANDA ÖZLEMİ ÇEKİYORSUN"

CHP genel başkanı Almanya'da pkk'lı kişilerle fotoğraf çektirmekten fırsat bulmadığı için bu skandal konferansa tek bir söz söylememiştir. Kılıçdaroğlu'nun yazdığı makale manda özleminden başka bir şey değildir.

"AKİL SANAN ZEKA ÖZÜRLÜLER KANDİL'E GİTSİN"

Yeni bir çözüm süreci için kendini akil sanan zeka özürlüler bu kış kıyamette niye Oslo'ya giderler? Kandil'e gitseler kendilerini yormazlar. Çözüm süreci gömüleli çok olmuştur. Şansınızı fazla zorlamayın." dedi.