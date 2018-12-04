Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İllegal yollardan yurda giriş yaptığı, DEAŞ silahlı terör örgütü üyesi olduğu, Türkiye’ye yönelik eylemlerde bulunacağı istihbari bilgisi ile Kayseri Emniyeti’nce yakalanan Semir Abdulhadi El Hamid, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada tutuklu sanık Semir Abdulhadi El Hamid ve avukatı hazır bulundu. Suriye uyruklu 42 yaşındaki 7 çocuk babası, işsiz tutuklu sanık Semir Abdulhadi El Hamid tercüman eşliğinde yaptığı savunmasında “Ben kesinlikle DEAŞ’lı değilim. Adalete güveniyorum. Onlardan kaçarak geldim” diye konuştu. Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık tutuklu sanık Semir Abdulhadi El Hamid’e ‘silahlı terör örgütü üyesi olma’ suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası ile tutukluluk halinin devamına karar verdi.