İstanbul'da, sabah erken saatlerden itibaren etkili olan şiddetli rüzgar inişe geçen uçakları da etkiledi. Rüzgarın etkisi ile beşik gibi sallanan uçaklar, inmekte güçlük yaşadı. Yaşanan o anlar ise kameralara yansıdı.
Uçaklar beşik gibi sallandı
06.12.2018 - 10:44 | Son Güncelleme: 06.12.2018 - 11:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul'da etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle Atatürk Havalimanı'na inmeye çalışan uçakların adeta beşik gibi sallanması kameraya yansıdı.
Etiketler : thy,uçak,haberler,
592133 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/592133.aspx
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