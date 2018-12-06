Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul'da, sabah erken saatlerden itibaren etkili olan şiddetli rüzgar inişe geçen uçakları da etkiledi. Rüzgarın etkisi ile beşik gibi sallanan uçaklar, inmekte güçlük yaşadı. Yaşanan o anlar ise kameralara yansıdı.