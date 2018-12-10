Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Muş İl Jandarma Komutanlığı tarafından 17 Kasım-7 Aralık 2018 tarihleri arasında silahlı terör örgütlerinin faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik çalışma yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Çalışmalar sonucunda ilimiz Malazgirt, Korkut, Bulanık ve Varto ilçelerinde terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları tespit edilen 11 kişi ile silahlı terör örgütüne üye olma ve yardım yataklık yapma suçlarından 17 kişi olmak üzere toplam 28 kişi yakalanmıştır. Halkımızın huzur ve güvenliği için ilimiz genelinde terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir” denildi.