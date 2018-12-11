Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erzincan’a getirilerek sağlık kontrolünden geçirilen Uğurluel, Terörle Mücadele Şubesi’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Uğurluel, mahkemece tutuklandı.



SÖZCÜ’DEN BEŞ İSME DÂVÂ

Sözcü gazetesi yazarları Emin Çölaşan, Necati Doğru ile Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz, İnternet Haber Koordinatörü Yücel Arı ve İnternet Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Çetin hakkında da, “FETÖ’ye üye olmamakla birlikte yardım etmek” suçundan 7,5 yıldan 15’er yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame hazırlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 61 sayfalık iddianamede, “(Sözcü gazetesinin) Özellikle FETÖ’nün silahlı terör örgütü olduğunun anlaşılması, başka bir deyişle buna yönelik soruşturmalar ve kovuşturmaların yapılmasını gerektirir dereceye ulaşılmasından sonra ve günümüze kadar ilerleyen süreçte, örgüt amaçları ve stratejisi çerçevesinde faaliyete giriştiği, buna yönelik eylemlerde bulunduğu anlaşılmıştır” denildi.