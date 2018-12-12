Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye-AB arasındaki ilişkileri güçlendirmek üzere Reform Eylem Grubu’nun (REG) 5’inci toplantısı Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün ev sahipliğinde Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakan Berat Albayrak ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun katılımları ile dün yapıldı. Toplantıda AB üyelik süreci çerçevesinde gerçekleştirilecek genel siyasi reformlar, özellikle Yargı ve Temel Haklar (23. Fasıl) ile Adalet, Özgürlük ve Güvenlik (24.Fasıl) fasıllarında atılacak adımlar ile vize serbestisi konusunda gelinen son aşama ele alındı. Toplantıda ayrıca bir sonraki toplantının 2019’un ilk aylarından Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ev sahipliğine düzenlenmesi kararlaştırıldı. Toplantının ardından 4 bakan ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakanlar özetle şunları söyledi:

HEP BİRLİKTE YAPACAĞIZ

Abdulhamit Gül: Yargı Reformu Strateji Belgesi’ni 2019’un Ocak ayında kamuoyuna açıklamayı hedefliyoruz. Burada da bir tarihi tüm paydaşlarla konuştuktan sonra bir belgemiz ortaya çıksın istiyoruz. 5 yıl boyunca yargımızın yol haritası olacak. Daha katılımcı ve belgenin bir hükûmet politikası olacak şekle dönüşmesini arzuluyoruz. Temel olarak da bizim yaklaşımımız, Türkiye AK Parti ve Cumhurbaşkanımızın liderliğinde reformları geliştirdi. Bu konuda yeniden bir reform irademizi yenileme güncelleme hususunda bir gayretimiz var. Yeni dönemde artık niteliği daha artırıcı faaliyete yoğunlaşacağız. Yargı mensuplarının ihtisaslaşmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Mevzuatta çok önemli gelişmeler kaydettik. Şimdi inşa dönemini hep beraber gerçekleştireceğiz.

BEKLENTİLERİMİZ ÇOK NET

Mevlût Çavuşoğlu: AB’de ideolojilere kurban edilmiş bir meclis var. Vatandaşlarımız AB’ye vizesiz seyahati hak ediyor. Bu haksız bir uygulama. Yeni pasaportların AB tarafından tanınmasıyla kriterler 6’ya düştü. Kararlı çalışmalarımızı devam ettirerek vize serbestîsine geçeceğiz. AB’den terör konusunda beklentilerimiz çok nettir. AB’nin fonlarda kesintiye gitmesi çelişkidir.

POZİTİF ADIMLARI ATIYORUZ

Berat Albayrak: Türkiye ile AB’nin ekonomik anlamda işbirliği belki de her zamankinden çok daha fazla birbirlerine olan ihtiyacını ortaya koyuyor. Türkiye olarak biz yapıcı ve pozitif adımlarımızı kararlı bir şekilde atmaya devam edeceğiz. AB ile işbirliğimizi daha da güçlendireceğiz. AB ile işbirliğini artırma çerçevesinde bizim için en önemli konulardan bir tanesi Gümrük Birliği’nin güncellenmesi hepimizin malumu. AB’deki bu konuyu domine eden baş ekonomiklerden sayacağımız çok yoğun diplomasiyi karşılıklı yürütmeye devam ediyoruz. Bu ekonomik işbirliğinin gelişmesi işbirlikleri noktasında yeni küresel sisteme önemli bir mesaj verecek ve bu güncellenme süreci önemli bir adım ortaya koyacak.

VAZGEÇİLMEZLERİMİZ VAR

Süleyman Soylu: Türkiye terörle mücadele konusunda büyük bir tecrübeye sahip. Terör, düzensiz göç, uyuşturucu ve sınır aşan suçlar, organize suçlar; bu konuda AB için şunu ifade ediyor; Türkiye önleyici bir coğrafya. İkincisi, İngiltere’yi Fransa’yı hepimiz izliyoruz. Uzun zamandan beri şikâyet ettiğimiz meselelerin nasıl kendilerini yorduğunu görüyoruz. İngiltere ve Almanya, PKK konusunda bizimle beraber belirgin çizgiye yaklaşma eğiliminde. Neden? Çünkü tüm karışıklıklarda çıbanbaşı çıkan bunlar. Avrupa herhâlde şunu düşünüyordur. Güneyimizde bir ABD gerçeği var. Bir Suriye gerçeği var. Bir Irak gerçeği var. Bir PYD gerçeği var, bir DEAŞ gerçeği var. Herhâlde AB sınırında böyle bir gerçek yok şu anda. Almanya’nın da böyle bir gerçeği yok. Bu gerçekler varken ve Türkiye bu gerçeklerle mücadeleyi eş anlı ederken, elbette ki bu müzakerelerde bunlar ortaya konacaktır. Terörle mücadele bizim vazgeçilmezimizdir.