Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı’nın ardından Suriye’de üçüncü askerî harekâta hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘operasyon birkaç güne başlayacak’ açıklamasının ardından sınır hattında hareketlilik hızlandı. Zamanlama belli oldu. Ancak harekâtın rotası şimdilik muamma.

Savunma ve Güvenlik Uzmanı Emekli Kıdemli Albay Mithat Işık’a göre, Türkiye’nin önünde birçok seçenek bulunuyor. Bunlar şöyle:



SEÇENEKLER NETLEŞİYOR

“Cerablus’ ve Menbiç’ten Fırat’a doğru bir harekât yapılabilir. Dicle Nehri’ndeki PKK/PYD’nin Suriye’ye geçişini önlemek ve oradaki sınır kapısını kapamak için Irak tarafından rota çizilebilir. Suruç’tan başlayıp daha sonra Ayn el-Arab ve Tel Abyad istikametinden harekât geliştirilebilir. Terör örgütünün bulunduğu Ayn el-Arab, daha geride Resulayn ve “Cizre kantonu” denilen yer var. Bizim Kamışlı’nın karşında yerler var. Buradaki dört cepten, harekât yapmak suretiyle terör örgütü kendi sınırlarımızdan 30 kilometre güneyine doğru süpürülebilir.”





TÜRBE ESKİ YERİNE...

Harakâtın seyrinde ABD’nin tutumunun önemli olduğuna işaret eden Mithat Işık şunları söyledi: “Türkiye, Menbiç’te bulunan PYD/PKK unsurlarının Fırat’ın doğusuna çekilmesini, bunların Dicle’ye kadar etkisiz hale getirilmesini, Süleyman Şah türbesinin eski yerine taşınmasını istiyor. Öncelikli hedef ABD ile görüşerek Menbiç problemini çözmek. Türkiye, ABD ile koordineli olarak terör örgütü unsurlarını buradan çıkarmaya çalışacak. ABD, bunları ya ılımlı olarak kabul ettiği bölgede tutar veya TSK’nın kara ve hava harekâtına müsaade eder diye düşünüyorum. Gideceğimiz bazı bölgelerde ABD’nin üstleri de var. Bölgenin hava sahası ABD’nin kontrolünde. Ancak hedefler bizim topçu ve obüs mevzilerimizin içerisinde. Topçu atışlarımız 30-40 kilometreye kadar gidiyor. Zaten bizim de oluşturmak istediğimiz emniyet sınırı da 30 kilometre.”



SİNCAR’A hava harekâtı

Suriye’de Fırat’ın doğusuna yönelik operasyon için geri sayım sürerken, Irak’ın kuzeyindeki teröristlere yönelik hava harekâtı düzenlendi.

Millî Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, PKK/YPG ve diğer terörist unsurları etkisiz hâle getirmek için uluslararası hukuktan doğan meşru müdafaa hakları doğrultusunda hava harekâtı yapıldı.



Harekâtta, teröristler tarafından üs olarak kullanılan Sincar ve Karacak Dağı bölgelerindeki hedefler vuruldu. Hainlere ait barınak, sığınak, mağara, tünel ve depoların hedef alındığı harekâtın planlama ve icrasında sivil halkın can ve mal güvenliğiyle çevrenin korunmasına yönelik azami hassasiyet gösterildi.



Açıklamada, “Türk Silahlı Kuvvetleri geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için kendisine verilen görevleri, sarsılmaz bir inançla yerine getirme azim ve kararlılığındadır” ifadesi kullanıldı.

Mayın döşeyip hendek kazıyorlar

Türkiye’nin harekât sinyalini verdiği Fırat’ın doğusundaki teröristler muhtemel operasyona karşı çeşitli hazırlıklar başlattı. Teröristler Ayn el-Arab, Tel Abyad, Rasulayn ve Kamışlı bölgelerine ulaşımın sağlandığı noktalarda siper ve hendekler oluşturup, hâkim noktalarda kurdukları kulelere ağır silahlı nöbetçiler yerleştirdi. Teröristlerin ayrıca dışına mayınlar döşediği kasaba ve ilçe merkezlerinde de harekâtta gizlenebilmek amacıyla tüneller kazıp, sığınaklar oluşturuyor. Fırat’ın doğusundaki Suriye topraklarına komşu Şanlıurfa ile Şırnak arasındaki sınır hattında ise, TSK tarafından tüm hazırlıklar tamamlandı. Sınır hattındaki hudut karakolları ile oluşturulan üs bölgelerine zırhlı araç ve personel takviyesi yapan TSK, teyakkuza geçti.



AFRİN’DE TÂCİZ ATEŞİNDE 1 ŞEHİT

Türkiye’nin teröristlerden temizlediği Suriye’nin Afrin bölgesinde 1 Mehmetçik şehit düştü.

Millî Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, PKK/YPG’li teröristler Tel Rıfat bölgesinden Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına tâciz atışlarında bulundu. Hain saldırı sonucu bir asker şehit oldu. Bölgedeki TSK güçleri tarafından saldırıya derhal cevap verildi, belirlenen terörist hedefleri yoğun ateş altına alındı. Açıklamada, “Bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” ifadeleri de yer aldı.



OPERASYON ALANINDA KİMLER VAR

Türkiye’nin operasyon kararı aldığı Fırat’ın doğusundaki yabancı asker varlığı dikkat çekiyor.

¥ 26 adet ABD üssü

¥ 1 Fransız üssü

¥ 4.000 ABD askeri

¥ 300 Fransız askeri

¥ 100 İngiliz askeri

¥ 50 İtalyan askeri

¥ 60 bin PKK/YPG’li terörist bulunuyor.



Enerji kaynakları ÖRGÜTTE

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın askerî harekât işareti verdiği Fırat nehrinin doğusu, 480 kilometre boyunca Türkiye’ye sınır oluşturuyor. YPG/PKK, Fırat’ın doğusunda işgal ettiği 45 bin kilometrekareden büyük alanda devletleşmeyi hedefliyor. Suriye’nin en zengin enerji kaynakları Fırat’ın doğusunda işgal altında. Ülkenin en verimli tarım alanları Fırat’ın doğusunda örgüt kontrolünde. YPG/PKK, Suriye’nin en büyük barajına ve su kaynaklarına hükmediyor.