Milli Savunma Bakanlığınca, 7-13 Aralık'ta yürütülen operasyonlarda yurt içinde ve yurt dışında 21 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Bakanlık duyurdu! 21 terörist etkisiz
14.12.2018 - 17:04 | Son Güncelleme: 14.12.2018 - 17:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığınca, 7-13 Aralık'ta yürütülen operasyonlarda yurt içinde ve yurt dışında 21 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Etiketler : Milli Savunma Bakanlığı,
593447 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/593447.aspx
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