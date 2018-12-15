Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Irak kuzeyi Gara bölgesine 15 Aralık 2018’de düzenlenen hava harekatı neticesinde terör örgütüne ait mağara ve sığınaklar imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı 13 bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi.
Milli Savunma Bakanlığı: Kuzey Irak'ta 13 terörist etkisiz hale getirildi
15.12.2018 - 19:51 | Son Güncelleme: 15.12.2018 - 20:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Gara bölgesine düzenlenen hava harekatı neticesinde 13 bölücü teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Etiketler : kuzey ırak,
593611 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/593611.aspx
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