Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EBRU KARATOSUN

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ankara’da yaşanan tren kazasının ardından başlatılan soruşturmada çıkan ilk rapora ulaşıldı. Raporda, “Yüksek Hızlı Tren’in kara kutu ön incelemesinde, maksimum 118 km hız sınırına ulaştığı, kamera görüntülerine göre kılavuz lokomotifini karşıdan fark etmesi üzerine fren yaptığı ve çarpışma halinde hızının 92 km olduğu belirlenmiştir” tespitleri yer aldı. Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı hem YHT treninin hem de kılavuz treninin kara kutusunu incelemek için harekete geçti. Ancak kılavuz treninin kara kutusunun kazada parçalandığı öğrenildi.

YANLIŞ YOLDA OLAN YHT

Kazanın ardından hangi trenin yanlış yolda olduğu konusunda çeşitli spekülasyonlar ortaya atılmıştı. Ancak yürütülen soruşturma kapsamında kılavuz treninin doğru yolda olduğu, YHT’nin yanlış yolda olduğu belirlendi. Kazanın ise bu sebepten kaynaklı olduğuna vurgu yapıldı.

FETÖ BAĞLANTILARI ARAŞTIRILIYOR

Yürütülen soruşturmalar kapsamında gözaltında bulunan 3 şüpheli hakkında “görevi ihmal” ve “görevi kötüye kullanmaktan” soruşturma yürütülüyor. Başsavcılık olayın örgütsel bağını da inceliyor. Gözaltındaki 3 şüphelinin FETÖ ile bağlantısının olup olmadığı araştırılıyor. Şüpheliler ve makinistlere ait el konulan cep telefonlarının incelenmesi Siber Daire tarafından yapılıyor. Bunun yanı sıra şüphelilerin HTS kaydı da inceleniyor. Bu sayede kimlerle irtibatlı oldukları belirlenecek.

200’ÜN ÜZERİNDE YOLCU VARDI

9 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasında toplamda 92 kişi de yaralanmıştı. 200’ün üzerinde yolcu olduğu tespit edilen trende, ölümlerin 1. ve 2. vagonda daha çok olduğu belirtildi. Kılavuz treninde sadece 2 makinistin olduğu ifade edildi. Kılavuz trenindeki makinistlerden biri hayatını kaybederken, diğerinin hayati tehlikesi sürüyor. Yoğun bakımda bulunan makinistin yaşaması soruşturmanın seyrini belirleyecek.

KARAKUTU İÇİN YENİ SİSTEM

Başsavcılık, çevredeki kameraların yanı sıra kazanın meydana geldiği Marşandiz istasyonunun da görüntülerini incelenmesi talimatını verdi. Kara kutunun incelenmesinin tam olarak tamamlanamadığı, hepsinin incelenmesi için emniyet bünyesinde bir sistem olmadığı kaydedildi. Trenin karakutusunun tamamının incelenmesi için bir sistem alınacağı aktarıldı.

TCDD EKİPLERİ ENKAZI KALDIRDI

Ankara’da Yüksek Hızlı Tren (YHT) kazasının meydana geldiği Marşandiz İstasyonu’nda enkaz kaldırma çalışmaları tamamlandı. TCDD ekipleri, gece gündüz çalışarak kazanın enkazını 2 gün içerisinde kaldırırken raylarda meydana gelen hasar ve kataner (elektrik sistemi) arızası da tamamen onarıldı. Yetkililer rayları banliyö seferlerine hazır hâle getirdi. Kazada kısmen çöken üst geçit ise tamamen yıkıldı. Üst geçidin yeniden yapılmasına başlandı.