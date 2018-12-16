Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Trenin (YHT) yol kontrolü yapan kılavuz lokomotifiyle çarpışması sonucu yaşanan tren kazasının ardından, Marşandiz İstasyonu'ndaki onarım çalışmalarının tamamlanmasıyla trenler yeniden hizmet vermeye başladı. Kazada oluşan enkazın, vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından, hasar onarımları da tamamlandı.

Bakım ve onarım çalışmalarının ardından raylar yeniden kullanıma açıldı. Hattan ilk olarak saat 06.10'da Ankara-İstanbul seferini gerçekleştiren YHT geçti. Sincan-Kayaş arasında hizmet veren Başkentray treni de saat 06.10’da ilk istasyon Sincan’dan kalkış yaptı. Marşandiz İstasyonu'na gelen trenler, düşük hızda geçiş yaptı.