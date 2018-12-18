Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Temaslarda bulunmak üzere Pakistan’a giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, beklenen harekat hakkında konuştu. Soylu, “Fırat Kalkanı Harekâtı yaptık, Amerika bize ‘Yap’ demedi. Zeytin Dalı Harekâtı’nı yaptık, bizim karşımıza çıktı, tehdit etti. Beslediği adamlarla bizi yıldırabileceğini düşündü. Uluslararası bir kuşatma ortaya koymaya çalıştı ama Allah’a şükürler olsun Türkiye bunu da aştı. Şimdi Fırat’ın doğusunda esas itibarıyla yapmaya çalıştığı da çok net ve açık. (ABD) Bizi Kuzey Irak’ta çerçevelemeye çalıştı, bizi Afrin’de çerçevelemeye çalıştı. Şimdi bizi bir taraftan Fırat’ın doğusunda çerçevelemeye çalışacak. Türkiye ona müsaade etmedi, şimdi buna müsaade etmeyecek. İstedikleri Türkiye’nin dünya ülkeleriyle kurduğu ilişkiyi zayıf bir banda oturtmak.”