Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Fırat Nehri’nin doğusunda kalan Suriye topraklarının terör örgütlerinden arındırılmasına yönelik harekât sinyali vermesiyle sınır hattında başlayan hareketlilik devam ediyor. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı’nın ardından TSK’nın yeni harekâtı için adres gösterilen Fırat’ın doğusundaki terör örgütü YPG/PKK üyeleri panik halinde savunma hatları oluşturmaya başladı. Türkiye sınırına komşu Ayn-el Arap, Tel Abyad ve Rasulayn’daki teröristler yeni mevzi ve siperler kazıp, kuleler inşa ederek sürekli olarak hem Türkiye tarafını hem de Fırat’ın batısında kalan Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerini gözetlemeye başladı. Operasyonda topçu atışından ve uçakların düzenleyeceği hava harekâtına hedef olmaktan korkan teröristler, inşa ettikleri kulelerin altına ise tünel ve sığınaklar oluşturdu. Teröristlerin neredeyse bütün tepe ve yüksek noktalara kurduğu kulelerin altına bazıları kilometrelerce uzayan tüneller inşa ettikleri öğrenildi. Teröristlerin muhtemel harekât durumunda yerleşim alanlarına ulaşımı engellemek için hendekler kazdıkları ve kullanılabilecek güzergâhlara mayınlar döşedikleri kaydedildi.

SİVİLLER ENGELLENİYOR

TSK’nın düzenleyeceği harekât ile endişelenen bu bölgede yaşayan sivillerin bulundukları yerleşim alanlarını terk etme isteği de terör örgütü mensupları tarafından engelleniyor. Terör örgütünün sivillerin şehri terk etmelerini engellemek için her evden en az bir kişiyi mecburi olarak kendi saflarına katılmaya zorladığı kaydedildi. Harekât için TSK’nın emrini bekleyen ÖSO birliklerinin ise Menbiç ile Tel Abyad arasındaki bir bölgede toplanmaya başladığı bildirildi.

Bu arada, Cerablus açılan Karkamış Gümrük Kapısı’nda güvenlik tedbirlerinin artırılması sebebiyle uzun tır kuyruğu oluştu.