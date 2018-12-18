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Bakan Albayrak'tan 'enflasyonla mücadele' açıklaması
18.12.2018 - 19:01 | Son Güncelleme: 18.12.2018 - 19:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Enflasyonla mücadelede almamız gereken mesafeler var. Nihai amacımız enflasyonu kalıcı olarak tek haneler indirmek. Mali disiplin en önemli çıpamız olmaya devam edecek" dedi.
Etiketler : Bakan Albayrak,Enflasyon,
594064 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/594064.aspx
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