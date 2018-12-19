Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin Fırat Nehri’nin doğusuna yönelik olası askeri harekâtına, Şanlıurfa’nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesinde yaşayan hem vatandaşlar hem de Suriyeliler destek veriyor. Terör tehdidi sebebiyle yıllardır hasret kalan Suriyeliler, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Fırat Nehri’nin doğusuna askeri harekât düzenleneceğini açıklamasının ardından, yeniden ülkelerine dönme hayali kurmaya başladı. Akçakaleliler ise sınırlarındaki terör tehdidinin bölgeden uzaklaştırılacak olmasının sevincini yaşıyor.

Yaklaşık dört yıldır Türkiye’de yaşayan Suriyeli Hasan Hamel, Tel Abyad’da örgüt tarafından evlerinden zorla çıkarıldıklarını belirterek “Türkiye’ye sığınmak zorunda kaldık. Bizi yıllardır mahvediyorlar. Türkiye’nin yardımını ve desteğini istiyoruz. Türkiye oralara girsin ki biz de oluşan güvenli bölgede rahatça evlerimize dönebilelim. Tek gayemiz, memleketimiz terörden temizlensin ve geri dönelim. Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde oraların bizim için geri alınacağına inanıyoruz.” diye konuştu.

Süleyman Musa ise harekât sayesinde hasret kaldıkları ülkelerine dönecekleri inancını ifade etti. Memleket özleminin bir türlü dinmediğini vurgulayan Musa, şunları anlattı: Harekât olursa Suriyeliler olarak ÖSO’ya ve Mehmetçiğe yardımcı oluruz, çünkü terör örgütü ailemizi, çoluğumuzu çocuğumuzu yıllardır perişan ediyor. Bize çok zulmettiler, çocuklarımızı mahvettiler. Çocuklarımıza esrarı önce bedava verip alıştırıyorlar, sonra da parayla satıp onlara istediklerini yaptırıyorlar. Topraklarımız çok hain bir örgütün eline geçti. Türkiye’nin desteğiyle inşallah asıl sahiplerine iade edilecektir.

PKK-YPG MEZARINI KAZIYOR

Terör örgütü YPG/PKK’nın Suriye’nin kuzeyindeki Ayn el-Arap’ta (Kobani) hendek ve tünel kazma faaliyetleri görüntülendi. Drone ile çekilen görüntülerde, teröristlerin Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Ayn el-Arap’ta Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna yapacağı operasyonda zırhlı araçların geçişini engellemek için hendek ve tünel kazdığı görüldü. Sınır hattına yakın bir bölgede, mevzilerini birbirine bağlamak için yüksekliği iki, genişliği bir metre civarında hendekler kazan teröristlerin, bunlara iş makineleri ile beton dökerek tünel haline getirdikleri de dikkati çekti.

HAİNLER PANİKTE

PKK/PYD’ye ait mevzilerde görüntülenen 5 teröristin ellerindeki dürbünlerle Fırat’ın batı yakasını gözetlediği görüldü.