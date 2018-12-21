Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından yapılan, aile görüntüsü vererek, 'Gaybubet' evlerinde gizlenen FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının yakalanmasına yönelik değişik il mahkemelerince aranma kaydı bulunan şüphelilerin adreslerine eş zamanlı baskın yapıldı.

Evlerde yapılan aramada dijital materyal, sahte kimlik ve para ele geçirilirken, 8 şüpheli ele geçirildi. Şüphelilerin sahte kimlikleri çamaşır makinesinin deterjan konulan bölümünün içine gizledikleri görüldü.