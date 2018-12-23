Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hükümetin, evlenmeye hazırlanan gençlere destek için yaşama geçirdiği 'çeyiz hesabı' binlerce çiftin yüzünü güldürdü. Devlet katkısı 7 bin 500 liraya çıkarılan çeyiz hesabı uygulamasına 22 binden fazla kişi katılırken, biriken para 68 milyon liraya yaklaştı. Çeyiz hesabında ilk ödeme 2019 yılında yapılacak. Nisan 2016'da yaşama geçirilen 'çeyiz hesabı' uygulaması kapsamında 15 bankada çeyiz hesabı açıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Uygulamayla gençlerin en az 3 yıl boyunca düzenli ödemeyle biriktirdiği tutara, ödemelerin süresine, miktarına göre belli oranda devlet katkısı sağlıyoruz" dedi.

165 MİLYON TL DESTEK

Bankada 3-5 yıl düzenli birikim yapıp 27 yaşından önce ilk evliliğini yapanlara devlet katkısı veriliyor. Bankada açılan hesaba aylık en az 125, en fazla bin 254 lira yatırılabiliyor. Hesaba, açılışta bir kereye mahsus 18 bin 822 liraya kadar para yatırılabiliyor.

Devlet desteğinin üst oranı 25, azami tutarı da 7 bin 500. Sistemde 5 yıl kalanlar en yüksek oran olan 7 bin 500 liralık katkıyı alma hakkını kazanabilecek. 30 bin lira biriktiren, 7 bin 500 lira katkı alabilecek. Çiftler ayrı ayrı yararlanıp tutarı ikiye katlayabilecek. Bugüne kadar açılan hesapların ortalama 500 lira üzerinden olduğu düşünüldüğünde devlet 165 milyon liralık çeyiz desteği vermiş olacak.

(Sabah)