Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’dan Ankara’ya intikalinin ardından, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’i telefonla arayarak doğum gününü tebrik etti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’in, kendisine sağlık ve huzur dolu bir ömür dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür ettiği belirtildi. İki liderin, görüşme vesilesiyle, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin her alanda son derece iyi olmasından dolayı memnuniyetlerini de dile getirdikleri kaydedildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Aliyev telefonda görüştü
24.12.2018 - 14:42 | Son Güncelleme: 24.12.2018 - 14:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev bugün telefonda görüştüler.
Etiketler : erdoğan,aliyev,haberler,
594987 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/594987.aspx
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