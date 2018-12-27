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Köprü cezalarına af TBMM'de kabul edildi
27.12.2018 - 01:42 | Son Güncelleme: 27.12.2018 - 01:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Geçmesi yasak olmasına rağmen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçen sürücülere verilen idari para cezalarının tahsilatından vazgeçilmesini, trafik cezalarının 2019'da artırılmamasını da içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.
Etiketler : köprü cezaları,fsm,fatih sultan mehmet,
595370 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/595370.aspx
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