Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kar yağışının etkili olması nedeniyle birçok ilde okullar cuma günü de tatil edildi. Özellikle son birkaç gündür yurt genelinde etkili olan soğuk hava ve yoğun kar yağışı, kar tatillerini de beraberinde getirdi. İşte 28 Aralık'ta okulların tatil ilan edildiği iller

VAN

Van’ın Çaldıran ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle okullar yarın için tatil edildi. Çaldıran ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçedeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretime 28 Aralık 2018 Cuma günü için tatil edildi.

Van’ın Başkale ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi. Başkale ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı nedeniyle ilçedeki tüm okulların yarın (28 Aralık 2018 Cuma) için tatil edildiği bildirildi.

ELAZIĞ

Elazığ'da kar yağışı nedeniyle okullar Cuma günü de tatil edildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışının devam etmesi ve aşırı buzlanma ve don olayı beklendiğinden ilimiz genelinde yarın (28.12.2018) eğitime bir gün ara verilmiştir" denildi.

Kentte sabah başlayan kar yağışı nedeniyle bugün öğleden sonra il genelinde tüm okullarda eğitim ve öğretime ara verilmişti.

MUŞ

Muş'un Varto ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar yarın için tatil edildi. Varto ilçesinde etkisini sürdüren kar yağışı, hayatı durma noktasına getirdi. Kar yağışı nedeniyle ilçe merkezi ve köylerdeki tüm okullar 28 Aralık 2018 Cuma günü tatil edildi.

GÜMÜŞHANE

Gümüşhane Valiliği, il genelinde kar yağışı nedeniyle okulların bir gün daha tatil edildiğini duyurdu.

Kurumdan yapılan açıklamada meteorolojik verilere dayalı olarak yapılan değerlendirme sonucu, Gümüşhane merkez ve ilçelerinde yaşanan aşırı soğuklara bağlı buzlanma ve beklenen kar yağışı nedeniyle herhangi bir olumsuzluğa veya mağduriyete meydan vermemek amacıyla tüm resmi, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim veren resmi ve özel okul, kreş ve kurumların tamamında eğitim-öğretime 28 Aralık 2018 Cuma günü 1 gün süre ile ara verilmesi uygun görüldüğü kaydedildi.

Açıklamada aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli personel ile hamile personel idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Gümüşhane Valiliği kar yağışının ardından 27 Aralık Perşembe günü de il genelinde eğitime ara vermişti.

ADIYAMAN

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde ilk ve orta dereceli okullar 1 gün (Cuma) tatil edildi.

Yetkililer, Sincik ilçe merkezindeki tüm ilk ve orta dereceli okulların yanı sıra, Alancık, Pınarbaşı, Yarpuzlu, Serince, Balkaya, Sakız ilkokullarında okulların kar yağışı nedeniyle 1 gün tatil edildiğini duyurdu.

BİNGÖL

Bingöl'de yoğun kar yağışının etkili olması nedeniyle merkez ve 6 ilçede eğitime Cuma günü ara verildiği bildirildi.

Bingöl'de dünden itibaren devam eden kar yağışının etkisi sürdürmesi nedeniyle hamile ve engellilerin Cuma günü idari izinli sayılmasının ardından merkez ve 6 ilçede de eğitime bir günlüğüne ara verildi. Kar nedeniyle kentte bugün de okullar tatil edilmişti. Valilik açıklamasında, “İl Merkezi, Karlıova, Yedisu, Yayladere, Kiğı, Genç ve Adaklı ilçelerimizde devam etmekte olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 28.12.2018 Cuma günü resmi özel, örgün ve yaygın tüm eğitim kurumlarında eğitime bir gün süre ile ara verilmiştir” denildi.

Öte yandan, kar yağışının en çok Yedisu ve Karlıova ilçelerinde etkili olduğu öğrenildi.

ERZURUM

Kar yağışının etkili olduğu Erzurum’da yarın eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilecek.

Erzurum Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kentte etkili olan kar yağışı ile meteorolojik verilere göre kar yağışının ardından oluşabilecek don ve buzlanma nedeniyle il merkezi ve ilçelerindeki tüm okullarda, 28 Aralık Cuma günü eğitime bir gün süreyle ara verileceği bildirildi.

Açıklama ayrıca, kamu kurumlarında çalışan hamileler ve engellilerin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

KARAMAN

Karaman’da yoğun kar yağışı nedeniyle merkez ve merkeze bağlı köylerde okulların tatil edildiği bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, “İlimizde devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle 28 Aralık 2018 Cuma günü Karaman merkez ve merkeze bağlı köylerimizde eğitim öğretime bir gün süre ile ara verilmiştir" denildi.

Açıklamanın devamında, okulların tatil olması ile birlikte kamu-kurum ve kuruluşlarında görevli personelden engelli personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

ARDAHAN

Ardahan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Fikret Çerkezoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte devam eden yoğun kar yağışının ulaşımı aksattığını belirtti.

Çerkezoğlu, "Bölgemizde yoğun kar yağışı mevcut. Bazı köy yollarımız kapandı. Dolayısıyla bu durum eğitimi olumsuz etkiliyor. Kar yağışının devam etmesinden dolayı, yarın tüm il geneli okullarımızın tamamında eğitime ara verdik." dedi.

Çerkezoğu, eğitim öğretimin 31 Aralık Pazartesi günü yeniden başlayacağını bildirdi.

ELAZIĞ

Elazığ ve ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Elazığ kent merkezi ve ilçelerde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle okullar yarın için tatil ilan edildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:

"Vali Çetin Oktay Kaldırım başkanlığında, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince olumsuz hava koşulları nedeniyle Elazığ Meteoroloji 13'üncü Bölge Müdürlüğü'nden alınan verilerin değerlendirilmesi neticesinde, mevcut kar yağışının il genelinde devam edeceği, buna bağlı olarak buzlanma ve don olayının beklendiğinden yaşanan ağır kış koşullarının olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi ve yaşanması muhtemel olumsuzlukların önüne geçilebilmesi amacıyla 28 Aralık 2018 Cuma günü Elazığ merkez ve ilçelerde tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir."

Öte yandan, yarın kamu kurumlarındaki engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

BAYBURT

Bayburt'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde dün etkili olan kar ve olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, il genelindeki tüm eğitim kurumlarında 28 Aralık Cuma günü, eğitime bir gün ara verileceği kaydedildi.

Öte yandan, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engellilerin de aynı gün idari izinli sayılacağı bildirildi.