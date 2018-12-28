Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, “DEAŞ silahlı terör örgütünün Ankara ilindeki faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürütülmekte olan soruşturma kapsamında 64 şüpheli hakkında 28.12.2018 tarihinde arama ve gözaltı kararı verilmiştir. Gözaltı işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülmektedir" denildi.
Başkent’te DEAŞ operasyonu: 64 gözaltı kararı
28.12.2018 - 09:49 | Son Güncelleme: 28.12.2018 - 09:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 64 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı.
Etiketler : ankara,deaş,
595570 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/595570.aspx
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