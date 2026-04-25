Resmi Gazete’de yayımlanan son atama kararlarıyla Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz görevden alındı. Yerine Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Cihad Demirli getirildi. Bu kapsamda Cihad Demirli'nin hayatı ve biyografisi merak konusu oldu. Peki, Cihad Demirli kimdir, nereli?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan 25 Nisan 2026 tarihli Resmi Gazete kararlarıyla Milli Eğitim Bakanlığı’nda görev değişimi yapıldı. Bu kapsamda Bakan Yardımcılığı görevine getirilen Cihad Demirli’nin eğitim hayatı, akademik çalışmaları ve kariyeri araştırılıyor.

CİHAD DEMİRLİ KİMDİR, NERELİ?

Prof. Dr. Cihad Demirli, 1978 yılında Sivas’ta doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Hatay’da tamamladıktan sonra 2000 yılında Fırat Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Bilgisayar Öğretmenliği Programı’ndan mezun oldu. Akademik kariyerine aynı üniversitenin Eğitim Bilimleri Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak başlayan Demirli, yüksek lisansını 2003 yılında Eğitim Teknolojileri alanında, doktorasını ise 2007 yılında Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı’nda tamamladı.

2007-2010 yılları arasında Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü’nde görev yapan Demirli, daha sonra İstanbul Ticaret Üniversitesi’ne geçti. 2014 yılında doçent, 2020 yılında ise profesör unvanını aldı. Uzmanlık ve araştırma alanları arasında eğitim programları ve öğretim, eğitimde program geliştirme, e-öğrenme ve teknolojileri, e-portfolyo uygulamaları, e-öğretim materyali tasarımı, uzaktan öğretim tasarımı yer alıyor.

2021 yılında Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı görevine atanan Demirli, 2025 yılında aynı göreve yeniden getirilmiştir. Son olarak 25 Nisan 2026 tarihli Resmi Gazete kararıyla Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcısı olarak atandı. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Haberle İlgili Daha Fazlası