Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun

ANKARA

FETÖ’nün ASELSAN yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında geçtiğimiz haftalarda gözaltına alınan 34 şüpheliden 29’u itirafçı olarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Türkiye’nin dışa bağımlılığını azaltan milli projelerine göz diken FETÖ’nün aralarında ASELSAN’ın da bulunduğu savunma sanayindeki yapılanmasına yönelik 48 şüpheli hakkında düğmeye basılmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ASELSAN’da milli güdümlü füze, ALTAY Tankı’nda da kullanılacak Aktif Koruma Sistemi geliştirilmesi gibi birçok kritik projede lider, lider mühendis ve mühendis konumunda bulunan yaklaşık 34 kişi gözaltına alınmıştı. Dikkat çeken ayrıntıların yer aldığı soruşturmada önce ASELSAN’dan sorumlu mahrem imamların bulunduğu, ardından imamların kullandığı ankesörlü telefonlar üzerinden ASELSAN mühendislerine ulaşıldığı da ortaya çıktı. Mahrem imamların hücrelerinin bu şekilde deşifre edildiği aktarıldı.

Gözaltına alınan 34 ASELSAN mühendisinden 29’unun itirafçı olması nedeniyle adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. Şüphelilerden 5’inin itirafçı olmadığı, bu yüzden 3’ünün tutuklandığı ve 2’sinin de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı belirtildi. 11 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlenirken, 3 kişiyi yakalama işlemleri de devam ediyor. İfadelerinde örgütle bağlantılarını anlatan şüphelilerin mahrem imamların kendilerini ankesör ve operasyonel hatlardan aradıklarını kabul ettiği aktarıldı. Şüphelilerin mahrem imamları hem isim olarak hem de fotoğraftan da teşhis ettiği öğrenildi. Soruşturmanın tamamlanmasının ardından şüphelilerle ilgili “FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan dava açılacak.