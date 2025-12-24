Adana’da işitme engeli bulunan 26 yaşındaki Ömer A.’yı yumruklayan, darp ederek işitme cihazını kıran servis şoförü İ.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adana’nın Seyhan ilçesinde 46 yaşındaki dolmuş sürücüsü İ.T., trafikte yol vermediğini öne sürdüğü işitme engelli Ömer A.’yı aracıyla 5 kilometre takip etmişti.

İşitme engelli genci darp etmişti! Dehşeti yaşatan şoför tutuklandı

"ZİKZAK YAPTIN"

Işıklarda işitme engelli gencin aracının önünü kesen sürücü ‘Bizim hastamız var sen böyle zikzak yaptın’ demiş, ardından gence yumruk atmıştı. Darp edilen gencin ‘Ben işitme engelliyim’ demesine aldırış etmeyen sürücü, gencin işitme cihazını da kırmıştı.

İşitme engelli genci darp etmişti! Dehşeti yaşatan şoför tutuklandı

"KORUMAK İÇİN YUMRUK ATTIM"

Gözaltına alınan şoför, ifadesinde “Yol vermeme yüzünden takip ettim. Işıklarda inip konuşmaya gittik. El, kol hareketleri yapıyordu, bana saldıracağını düşündüm. Kendimi korumak için yumruk attım" demişti.

TUTUKLANDI

İşitme engelli genci trafikte takip edip darp eden dolmuş şoförü, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İşitme engelli genci darp etmişti! Dehşeti yaşatan şoför tutuklandı

Haberle İlgili Daha Fazlası