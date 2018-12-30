Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sadir Durmaz yaptığı yazılı açıklama ile 15'i il olmak üzere MHP’nin 402 belediye başkan adayını duyurdu.

İŞTE O LİSTE:

1    ADIYAMAN    RIFAT ERDEM
2    AĞRI              SERVET AL
3    ARTVİN          MUSTAFA POLAT
4    BOLU             İBRAHİM DOĞAN
5    HAKKARİ       NEVZAT DOĞAN
6    MUŞ               ŞEREFETTİN YATCİ
7    SİİRT              MUZAFFER FURAT
8    SİNOP            HASAN DEMİR
9    TOKAT            ADNAN ÖZMEN
10    TUNCELİ      MÜCELLA SALER
11    UŞAK            MUHAMMET FATİH ERDOĞAN
12    BATMAN       HAYRETTİN BEKTAŞ
13    ŞIRNAK         BAHAR CAVLAK
14    KİLİS              ÖMER YABANCI
15    DÜZCE          ERDOĞAN BIYIK


16    ADIYAMAN    BESNİ         İLÇE    KENAN POLAT
17    ADIYAMAN    ÇELİKHAN         İLÇE    ABDURRAHMAN YAYLAGÜL
18    ADIYAMAN    GÖLBAŞI         İLÇE    KAMBER ÖZTÜRK
19    ADIYAMAN    KAHTA         İLÇE    SIRAÇ ASLAN
20    ADIYAMAN    SAMSAT         İLÇE    SADIK ÖZTÜRK
21    ADIYAMAN    SİNCİK         İLÇE    AHMET GENCİZ
22    ADIYAMAN    TUT         İLÇE    HASAN ŞAHAN
23    AFYONKARAHİSAR    ÇOBANLAR         İLÇE    ALİ SARITAŞ
24    AFYONKARAHİSAR    HOCALAR         İLÇE    DOĞAN DEMİR
25    AFYONKARAHİSAR    İSCEHİSAR         İLÇE    BAHTİYAR AŞKIN
26    AFYONKARAHİSAR    SULTANDAĞI         İLÇE    TACETTİN DAMLARKAYA
27    AFYONKARAHİSAR    ŞUHUT         İLÇE    İBRAHLİM YILDIZ
28    AĞRI    DİYADİN         İLÇE    AHMET ŞİMŞEK
29    AĞRI    DOĞUBAYAZIT         İLÇE    FEYYAZ BİLEN
30    AĞRI    ELEŞKİRT         İLÇE    MEHMET FATİH YERLİKAYA
31    AĞRI    HAMUR         İLÇE    YAKUP GÜNER
32    AĞRI    PATNOS         İLÇE    AYDIN ŞİMŞEK
33    AĞRI    TAŞLIÇAY         İLÇE    SİNAN AYDEMİR
34    AĞRI    TUTAK         İLÇE    COŞKUN AKBABA
35    AMASYA    GÖYNÜCEK         İLÇE    KADİR FATİH ERDOĞAN
36    AMASYA    GÜMÜŞHACIKÖY         İLÇE    ADNAN TORUN
37    AMASYA    SULUOVA         İLÇE    YAŞAR TANCI
38    ARTVİN    MURGUL         İLÇE    HAKAN İNAN
39    ARTVİN    ŞAVŞAT         İLÇE    TANER AKGÜMÜŞ
40    ARTVİN    YUSUFELİ         İLÇE    ERDAL DEMİRCİ
41    BİNGÖL    ADAKLI         İLÇE    ERDAL ALMALI
42    BİTLİS    GÜROYMAK         İLÇE    HAKAN AZBAY
43    BİTLİS    HİZAN         İLÇE    RAMAZAN ŞİMŞEK
44    BİTLİS    MUTKİ         İLÇE    DOĞAN UYANIK
45    BOLU    DÖRTDİVAN         İLÇE    DURMUŞ ÜNAL
46    BOLU    GEREDE         İLÇE    RAMAZAN GÜLER

47    BOLU    GÖYNÜK         İLÇE    AHMET ÇANKAYA
48    BOLU    MENGEN         İLÇE    ALİ BUDAK
49    BOLU    SEBEN         İLÇE    HAKAN CANKURTARAN
50    BURDUR    AĞLASUN         İLÇE    MEHMET TURGUT
51    BURDUR    ÇAVDIR         İLÇE    SÜLEYMAN KAYACAN
52    ÇANAKKALE    BAYRAMİÇ         İLÇE    ŞUAYİP BAŞARAN
53    ÇANAKKALE    BİGA         İLÇE    ENVER KOÇ
54    ÇANAKKALE    ECEABAT         İLÇE    ENGİN DERSE
55    ÇANAKKALE    EZİNE         İLÇE    ALİ TEVFİK AYTİMURER
56    ÇANAKKALE    GÖKÇEADA         İLÇE    ERTAN ERDOĞAN
57    ÇANAKKALE    LAPSEKİ         İLÇE    ADEM BALTA
58    ÇANAKKALE    YENİCE         İLÇE    LEVENT AKYOL
59    ÇANKIRI    ATKARACALAR         İLÇE    ALİRAZA KÜÇÜKKUTLU
60    ÇANKIRI    ÇERKEŞ         İLÇE    HÜSEYİN ERDOĞAN
61    ÇANKIRI    KORGUN         İLÇE    HASAN HÜSEYİN KOZAN
62    ÇANKIRI    KURŞUNLU         İLÇE    HÜDAİ HAMDİ BÜYÜKPOYRAZ
63    ÇANKIRI    ORTA         İLÇE    YUNUS YARIMKAYA
64    ÇANKIRI    YAPRAKLI         İLÇE    ÖMER GÜNGÖR
65    ÇORUM    ALACA         İLÇE    SACİT KAĞIZMAN
66    ÇORUM    BOĞAZKALE         İLÇE    MESUT OCAKLI
67    ÇORUM    İSKİLİP         İLÇE    ALİ SÜLÜK
68    ÇORUM    KARGI         İLÇE    RECEP BOLPAÇA
69    ÇORUM    OĞUZLAR         İLÇE    OĞUZ HANTAL
70    ÇORUM    ORTAKÖY         İLÇE    NECİP ERDEMİRCİ
71    ÇORUM    OSMANCIK         İLÇE    AHMET GELGÖR
72    ÇORUM    SUNGURLU         İLÇE    ŞABAN KÖYHANOĞLU
73    ÇORUM    UĞURLUDAĞ         İLÇE    CEMAL SAĞIR
74    EDİRNE    KEŞAN         İLÇE    HÜSEYİN YILDIRIM
75    EDİRNE    MERİÇ         İLÇE    MEHMET CAN ÖZTARAK
76    ELAZIĞ    SİVRİCE         İLÇE    TURGAY GÜNDOĞAN
77    ELAZIĞ    KEBAN         İLÇE    AHMET TURAN ÖZCAN
78    ERZİNCAN    İLİÇ         İLÇE    HAMZA BURAN
79    ERZİNCAN    KEMALİYE         İLÇE    MEHMET KARAMAN
80    ERZİNCAN    ÜZÜMLÜ         İLÇE    ŞEREF ORUÇ
81    GİRESUN    EYNESİL         İLÇE    EMRE KEMAL
82    GİRESUN    GÜCE         İLÇE    YÜKSEL GEÇGEL
83    GİRESUN    ŞEBİNKARAHİSAR         İLÇE    MURAT BÖLÜK
84    GİRESUN    YAĞLIDERE         İLÇE    YAŞAR İBİŞ
85    GÜMÜŞHANE    KÜRTÜN         İLÇE    ENVER ŞEN
86    HAKKARİ    DERECİK         İLÇE    ERKAN KAYA
87    HAKKARİ    ŞEMDİNLİ         İLÇE    AHMET AYDIN
88    HAKKARİ    YÜKSEKOVA         İLÇE    BEYAZ TUNÇ ORAL
89    ISPARTA    ATABEY         İLÇE    AZİZ ERASLAN
90    ISPARTA    GELENDOST         İLÇE    ÖMER KOLBAŞI
91    ISPARTA    SENİRKENT         İLÇE    ALİ KALAY
92    ISPARTA    ULUBORLU         İLÇE    ALİ İHSAN AKAR
93    İSTANBUL    BEŞİKTAŞ         İLÇE    SERKAN TOPER
94    İSTANBUL    MALTEPE         İLÇE    AHMET BAYKAN
95    İSTANBUL    SİLİVRİ         İLÇE    VOLKAN YILMAZ
96    KARS    AKYAKA         İLÇE    GÜRSOY ÇAPIK
97    KARS    DİGOR         İLÇE    SELÇUK BALCI
98    KARS    SARIKAMIŞ         İLÇE    HARUN HAYALİ
99    KARS    SELİM         İLÇE    YUSUF YEKE
100    KARS    SUSUZ         İLÇE    ADEM CAN DAYSAL
101    KASTAMONU    ABANA         İLÇE    ERHAN ÖZGÜR
102    KASTAMONU    ARAÇ         İLÇE    FİKRİ YAZAN
103    KASTAMONU    AZDAVAY         İLÇE    AKİF ÖZDEMİR
104    KASTAMONU    CİDE         İLÇE    AHMET ÇAKMAK
105    KASTAMONU    ÇATALZEYTİN         İLÇE    AHMET DEMİR
106    KASTAMONU    DADAY         İLÇE    MEHMET KILIÇ
107    KASTAMONU    DOĞANYURT         İLÇE    HAKKI ÇOLAK
108    KASTAMONU    HANÖNÜ         İLÇE    HASAN BASRİ YÜCEL
109    KASTAMONU    KÜRE         İLÇE    SERKAN SEVİNÇ
110    KASTAMONU    PINARBAŞI         İLÇE    ASLAN ALTUNTAŞ
111    KASTAMONU    SEYDİLER         İLÇE    MEHMET ERDOĞAN
112    KASTAMONU    TAŞKÖPRÜ         İLÇE    ABDULLAH ÇATAL
113    KASTAMONU    TOSYA         İLÇE    VOLKAN KAVAKLIGİL
114    KIRKLARELİ    BABAESKİ         İLÇE    RECEP ÖZCAN
115    KIRKLARELİ    KOFÇAZ         İLÇE    AYCAN ELMAZ
116    KIRKLARELİ    LÜLEBURGAZ         İLÇE    ARMAĞAN AYYILDIZ
117    KIRŞEHİR    BOZTEPE         İLÇE    MUSA CEYLAN
118    KIRŞEHİR    KAMAN         İLÇE    KENAN ALVAN
119    KÜTAHYA    EMET         İLÇE    HALİL TUNA
120    KÜTAHYA    TAVŞANLI         İLÇE    KAZIM BAYRAM
121    MUŞ    BULANIK         İLÇE    İZZET AKGÖL
122    MUŞ    HASKÖY         İLÇE    CEMAL ORBAY
123    MUŞ    KORKUT         İLÇE    ENES YUMLU
124    MUŞ    MALAZGİRT         İLÇE    CELAL ŞAHİN TEKİN
125    MUŞ    VARTO         İLÇE    SULHATTİN KARAKURT
126    NEVŞEHİR    GÜLŞEHİR         İLÇE    ŞENGEZER KÜRK
127    NEVŞEHİR    HACIBEKTAŞ         İLÇE    ÇAĞDAŞ OZAN GÜNEŞ
128    NİĞDE    ALTUNHİSAR         İLÇE    VEDAT KİRAZCI
129    NİĞDE    BOR         İLÇE    MUSTAFA TECİMER
130    NİĞDE    ÇAMARDI         İLÇE    MEHMET ALAKUŞ
131    RİZE    PAZAR         İLÇE    GÜLŞAH BİLALOĞULLARI
132    SİİRT    BAYKAN         İLÇE    HASAN SÖYÜNCÜ
133    SİİRT    ERUH         İLÇE    BAYRAM DEMİR
134    SİİRT    KURTALAN         İLÇE    BEDİRHAN LALE
135    SİİRT    PERVARİ         İLÇE    MEHMET SAİT KANDEMİR
136    SİİRT    ŞİRVAN         İLÇE    DENİZ CELLEK
137    SİİRT    TİLLO         İLÇE    FATİH ATUN
138    SİNOP    AYANCIK         İLÇE    ÖZAY ÇETİN
139    SİNOP    BOYABAT         İLÇE    ŞÜKRÜ KAYA
140    SİNOP    DİKMEN         İLÇE    VEDAT DAĞLI
141    SİNOP    DURAĞAN         İLÇE    FEHMİ DALKILIÇ
142    SİNOP    ERFELEK         İLÇE    ABDURRAHMAN GÜLEN
143    SİNOP    GERZE         İLÇE    KERİM ULUSOY
144    SİNOP    SARAYDÜZÜ         İLÇE    İBRAHİM KANBER
145    SİVAS    AKINCILAR         İLÇE    MURAT SEVİNÇ
146    SİVAS    ULAŞ         İLÇE    TURAN İLBEY
147    SİVAS    YILDIZELİ         İLÇE    OZAN ERCAN
148    SİVAS    ZARA         İLÇE    FATİH ÇELİK
149    TOKAT    ALMUS         İLÇE    BEKİR ÖZER
150    TOKAT    ARTOVA         İLÇE    MAHMUT GÜLHAN
151    TOKAT    BAŞÇİFTLİK         İLÇE    MUSTAFA ÖZTÜRK
152    TOKAT    ERBAA         İLÇE    ERTUĞRUL KARAGÖL
153    TOKAT    NİKSAR         İLÇE    DURAN YADİGAR
154    TOKAT    REŞADİYE         İLÇE    MUSTAFA ŞAHİN
155    TOKAT    TURHAL         İLÇE    GÖKHAN BOZKURT
156    TUNCELİ    ÇEMİŞGEZEK         İLÇE    HAKAN GÖKALP
157    TUNCELİ    HOZAT         İLÇE    ZÜLEYHA FIRAT KUZU
158    TUNCELİ    MAZGİRT         İLÇE    AYHAN YILMAZ
159    TUNCELİ    NAZIMİYE         İLÇE    NİYAZİ KORKMAZ
160    TUNCELİ    OVACIK         İLÇE    HALUK SUPHİ GÜLKAYA
161    TUNCELİ    PERTEK         İLÇE    MEHMET AYHAN
162    TUNCELİ    PÜLÜMÜR         İLÇE    REFİYE DANIŞ ERDEM
163    YOZGAT    AKDAĞMADENİ         İLÇE    NEZİH YALÇIN
164    YOZGAT    SARAYKENT         İLÇE    İDRİS ÖĞEL
165    YOZGAT    SORGUN         İLÇE    MUSTAFA ERKUT EKİNCİ
166    YOZGAT    ŞEFAATLİ         İLÇE    AHMET DEMİREL
167    ZONGULDAK    ALAPLI         İLÇE    ALİ DEMİR
168    ZONGULDAK    ÇAYCUMA         İLÇE    HAYDAR ORUÇ
169    ZONGULDAK    DEVREK         İLÇE    AHMET AKDEMİR
170    ZONGULDAK    GÖKÇEBEY         İLÇE    ADEM AYVACIK
171    ZONGULDAK    KDZ.EREĞLİ         İLÇE    TELAT ŞEKER
172    ZONGULDAK    KİLİMLİ         İLÇE    FATİH KALDIRIM
173    ZONGULDAK    KOZLU         İLÇE    MURAT GÜLSEVER
174    AKSARAY    AĞAÇÖREN         İLÇE    YAŞAR BEKLEVİÇ
175    AKSARAY    GÜLAĞAÇ         İLÇE    AHMET SİNGİN
176    AKSARAY    GÜZELYURT         İLÇE    SADULLAH ER
177    AKSARAY    SARIYAHŞİ         İLÇE    İBRAHİM KAZANCI
178    AKSARAY    SULTANHANI         İLÇE    MEHMET ÇAKIR
179    KARAMAN    ERMENEK         İLÇE    EMEL ÖZTÜRK
180    KARAMAN    SARIVELİLER         İLÇE    HAKAN ÇOŞGUNER
181    KIRIKKALE    ÇELEBİ         İLÇE    YILDIRIM ULAŞ
182    BATMAN    BEŞİRİ         İLÇE    HAMİT YILDIZ
183    BATMAN    GERCÜŞ         İLÇE    YAŞAR KESKİN
184    BATMAN    HASANKEYF         İLÇE    EMİNE YEŞİM BİL
185    BATMAN    KOZLUK         İLÇE    SAMİ BİÇER
186    BATMAN    SASON         İLÇE    MUHAMMED FATİH AÇIK
187    ŞIRNAK    BEYTÜŞŞEBAP         İLÇE    HAFİZE UCAR
188    ŞIRNAK    GÜÇLÜKONAK         İLÇE    DOĞAN NAS
189    ŞIRNAK    İDİL         İLÇE    MEHMET ALİ DAĞ
190    ŞIRNAK    SİLOPİ         İLÇE    DOĞAN ÖKTEN
191    ŞIRNAK    ULUDERE         İLÇE    NAZMİ AKYÜREK
192    BARTIN    AMASRA         İLÇE    ASIM SOYDAN
193    BARTIN    ULUS         İLÇE    SEVGİ ÜNAL
194    ARDAHAN    ÇILDIR         İLÇE    OZAN AKTEMUR
195    ARDAHAN    DAMAL         İLÇE    TAMER TAN
196    ARDAHAN    HANAK         İLÇE    TORAMAN HÜRİŞANOĞLU
197    ARDAHAN    POSOF         İLÇE    CEVDET DEMİR
198    IĞDIR    ARALIK         İLÇE    CAFER AKKA
199    YALOVA    ÇINARCIK         İLÇE    HARUN YORULMAZ
200    YALOVA    ÇİFTLİKKÖY         İLÇE    İSA YILMAZ
201    YALOVA    TERMAL         İLÇE    BURAK SEVENGİL
202    KARABÜK    EFLANİ         İLÇE    HÜSNÜ AKIN
203    KARABÜK    ESKİPAZAR         İLÇE    HÜSEYİN DÖNMEZ
204    KARABÜK    YENİCE         İLÇE    ZEKİ ÇAYLI
205    KİLİS    ELBEYLİ         İLÇE    SUAT KEMAL ÖZKAN
206    KİLİS    MUSABEYLİ         İLÇE    İHSAN ÖLMEZ
207    KİLİS    POLATELİ         İLÇE    HAKKI KILIÇ
208    DÜZCE    GÖLYAKA         İLÇE    MURAT ALTINDAL
209    ADIYAMAN    MERKEZ    KÖMÜR    BELDE    ABDULLAH ÖZAVCİ
210    ADIYAMAN    MERKEZ    YAYLAKONAK    BELDE    ATİLLA AKAN
211    ADIYAMAN    BESNİ    KESMETEPE    BELDE    EMİR KILIÇ
212    ADIYAMAN    BESNİ    KÖSECELİ    BELDE    AYDIN ORHAN
213    ADIYAMAN    BESNİ    SUVARLI    BELDE    HASAN BOZKAYA
214    ADIYAMAN    BESNİ    ŞAMBAYAT    BELDE    NECATİ DEMİREL
215    ADIYAMAN    ÇELİKHAN    PINARBAŞI    BELDE    BURHAN AYAZ
216    ADIYAMAN    GÖLBAŞI    BALKAR    BELDE    MEHMET EMİN ŞEKER
217    ADIYAMAN    GÖLBAŞI    BELÖREN    BELDE    ENVER ÇİÇEK
218    ADIYAMAN    GÖLBAŞI    HARMANLI    BELDE    SİYAMİ YILDIRIM
219    ADIYAMAN    SİNCİK    İNLİCE    BELDE    ABUBEKİR ÜMÜRHAN
220    AFYONKARAHİSAR    MERKEZ    BEYYAZI    BELDE    ASIM ALTINTAŞ
221    AFYONKARAHİSAR    MERKEZ    KOCATEPE    BELDE    MUSTAFA ÇINGIRAK
222    AFYONKARAHİSAR    MERKEZ    ÇAYIRBAĞ    BELDE    ALİ ÇALIŞIR
223    AFYONKARAHİSAR    MERKEZ    DEĞİRMENAYVALI    BELDE    EROL BARUTCU
224    AFYONKARAHİSAR    MERKEZ    ERKMEN    BELDE    MUHAMMED BAYRAM
225    AFYONKARAHİSAR    MERKEZ    GEBECELER    BELDE    CENGİZ YAŞAR
226    AFYONKARAHİSAR    MERKEZ    NURİBEY    BELDE    ABDULLAH ÇAKMAK
227    AFYONKARAHİSAR    MERKEZ    SALAR    BELDE    GAZİ AVŞAR
228    AFYONKARAHİSAR    MERKEZ    SUSUZ    BELDE    İBRAHİM IŞILAK
229    AFYONKARAHİSAR    MERKEZ    SÜLÜMENLİ    BELDE    BASRİ ÜZÜMÖZÜ
230    AFYONKARAHİSAR    MERKEZ    SÜLÜN    BELDE    ŞÜKRÜ BACAK
231    AFYONKARAHİSAR    BOLVADİN    ÖZBURUN    BELDE    AHMET ERİKÇİ
232    AFYONKARAHİSAR    ÇAY    KARAMIKKARACAÖREN    BELDE    MUHTEREM ALGÜL
233    AFYONKARAHİSAR    ÇOBANLAR    KOCAÖZ    BELDE    MUSA KAMIŞÇI
234    AFYONKARAHİSAR    DİNAR    HAYDARLI    BELDE    FERİYAT ATEŞ
235    AFYONKARAHİSAR    DİNAR    TATARLI    BELDE    BAYRAM KARTAL
236    AFYONKARAHİSAR    EMİRDAĞ    GÖMÜ    BELDE    RAMAZAN ERYILDIZ
237    AFYONKARAHİSAR    İHSANİYE    DÖĞER    BELDE    MEHMET DEMİREL
238    AFYONKARAHİSAR    İHSANİYE    GAZLIGÖL    BELDE    MUSTAFA GÜNGÖR
239    AFYONKARAHİSAR    İSCEHİSAR    SEYDİLER    BELDE    HASAN HÜSEYİN TOKDEMİR
240    AFYONKARAHİSAR    SİNANPAŞA    AKÖREN    BELDE    VEYSEL DAYAN
241    AFYONKARAHİSAR    SİNANPAŞA    DÜZAĞAÇ    BELDE    HÜSEYİN IŞIK
242    AFYONKARAHİSAR    SİNANPAŞA    KILIÇARSLAN    BELDE    HALİL ÇELEBİ
243    AFYONKARAHİSAR    SİNANPAŞA    SERBAN    BELDE    VEDAT KÖSE
244    AFYONKARAHİSAR    SİNANPAŞA    TINAZTEPE    BELDE    İSMAİL KARAGÖZ
245    AFYONKARAHİSAR    SULTANDAĞI    YEŞİLÇİFTLİK    BELDE    ÖZKAN ALKIN
246    AĞRI    ELEŞKİRT    TAHİR    BELDE    HALİS DURSUN
247    AĞRI    ELEŞKİRT    YAYLADÜZÜ    BELDE    HAKİM TAŞDEMİR
248    AĞRI    ELEŞKİRT    YÜCEKAPI    BELDE    OĞUZHAN MURAT
249    AĞRI    PATNOS    DEDELİ    BELDE    AHMET IŞIK
250    BAYBURT    MERKEZ    ARPALI    BELDE    AYDIN IRMAK
251    BİTLİS    MERKEZ    YOLALAN    BELDE    MEMDUH DENİZ
252    BİTLİS    ADİLCEVAZ    AYDINLAR    BELDE    TEKİN DURSUN
253    BİTLİS    AHLAT    OVAKIŞLA    BELDE    İLHAMİ GÖKBULAK
254    BİTLİS    GÜROYMAK    GÖLBAŞI    BELDE    ETEM SOLMAZ
255    BİTLİS    GÜROYMAK    GÜNKIRI    BELDE    ÖMER AYLÜÇTARHAN
256    BİTLİS    MUTKİ    KAVAKBAŞI    BELDE    BURAK GÜLEK
257    BURDUR    ÇAVDIR    SÖĞÜT    BELDE    AYHAN YURDASİPER
258    ÇANAKKALE    MERKEZ    KEPEZ    BELDE    SERKAN ÖN
259    ÇANAKKALE    AYVACIK    KÜÇÜKKUYU    BELDE    GALİP DEMİR
260    ÇANAKKALE    EZİNE    GEYİKLİ    BELDE    DOĞAN LABAR
261    ÇANAKKALE    GELİBOLU    EVREŞE    BELDE    FATİH ERER
262    ÇANAKKALE    LAPSEKİ    ÇARDAK    BELDE    MEHMET UYANIK
263    ÇANAKKALE    LAPSEKİ    UMURBEY    BELDE    ALİYE ERTOPÇU
264    ÇANAKKALE    YENİCE    KALKIM    BELDE    ÖZGÜR DEMİRTAŞ
265    ÇANKIRI    ATKARACALAR    ÇARDAKLI    BELDE    OSMAN ÇİĞDEM
266    ÇANKIRI    ÇERKEŞ    SAÇAK    BELDE    İSA YAZIBAŞI
267    ÇANKIRI    ORTA    YAYLAKENT    BELDE    MURAT ÇAVUŞ
268    EDİRNE    KEŞAN    BEĞENDİK    BELDE    HÜSEYİN ŞENTÜRK
269    ERZİNCAN    MERKEZ    ÇAĞLAYAN    BELDE    SEYİT BATTAL TOSUN
270    ERZİNCAN    MERKEZ    MOLLAKÖY    BELDE    HÜSEYİN AYTEKİN
271    ERZİNCAN    MERKEZ    YAYLABAŞI    BELDE    MUSTAFA CANPOLAT
272    ERZİNCAN    ÜZÜMLÜ    ALTINBAŞAK    BELDE    ÖMERCAN KARATEPE
273    GİRESUN    BULANCAK    AYDINDERE    BELDE    ÖMER AYDOĞDU
274    GİRESUN    BULANCAK    KOVANLIK    BELDE    SEFA ARTUL
275    GİRESUN    GÖRELE    ÇAVUŞLU    BELDE    ENVER ORKUN ŞEN
276    GÜMÜŞHANE    KELKİT    DEREDOLU    BELDE    ÖKKEŞ ALKAN
277    GÜMÜŞHANE    KELKİT    ÜNLÜPINAR    BELDE    ŞERİF ÖZER
278    GÜMÜŞHANE    KÜRTÜN    ÖZKÜRTÜN    BELDE    YAKUP TURGUT
279    HAKKARİ    MERKEZ    DURANKAYA    BELDE    HAMİT ALTUN
280    ISPARTA    KEÇİBORLU    SENİR    BELDE    TAYFUN BORAZANCI
281    ISPARTA    SENİRKENT    BÜYÜKKABACA    BELDE    MUSTAFA DURMUŞ
282    ISPARTA    YALVAÇ    HÜYÜKLÜ    BELDE    HASAN YILDIZ
283    KARS    DİGOR    DAĞPINAR    BELDE    ATALAY TAZEGÜL
284    KIRKLARELİ    DEMİRKÖY    İĞNEADA    BELDE    MURAT BABAT
285    KIRKLARELİ    VİZE    KIYIKÖY    BELDE    İSMAİL GÖK
286    KÜTAHYA    GEDİZ    ESKİGEDİZ    BELDE    MUSTAFA ARSLAN
287    KÜTAHYA    SİMAV    AKDAĞ    BELDE    İSMAİL YILDIZ
288    KÜTAHYA    SİMAV    GÜNEY    BELDE    AHMET ÇAVDAR
289    KÜTAHYA    SİMAV    KUŞU    BELDE    MURAT GÜNTAŞ
290    KÜTAHYA    SİMAV    NAŞA    BELDE    MEHMET ÖZDEMİR
291    KÜTAHYA    TAVŞANLI    BALIKÖY    BELDE    AHMET ARTUN
292    KÜTAHYA    TAVŞANLI    KURUÇAY    BELDE    SERKAN AKTAŞLI
293    KÜTAHYA    TAVŞANLI    TEPECİK    BELDE    ALİ ÇAKIR
294    KÜTAHYA    TAVŞANLI    TUNÇBİLEK    BELDE    MUSTAFA DÜZGÜN
295    MUŞ    MERKEZ    KARAAĞAÇLI    BELDE    YAKUP TOLAN
296    MUŞ    MERKEZ    KIRKÖY    BELDE    BİLAL ŞAHİN
297    MUŞ    MERKEZ    KIZILAĞAÇ    BELDE    KENAN YİĞİT
298    MUŞ    MERKEZ    KONUKBEKLER    BELDE    FATİH GÜNDOĞDU
299    MUŞ    MERKEZ    SERİNOVA    BELDE    ŞAH İSMAİL YALINKILIÇ
300    MUŞ    MERKEZ    SUNGU    BELDE    YAŞAR TAN
301    MUŞ    MERKEZ    YAYGIN    BELDE    EMRAH GÖZCÜ
302    MUŞ    MERKEZ    YEŞİLOVA(YAĞCILAR)    BELDE    İNAN YİĞİT
303    MUŞ    BULANIK    ELMAKAYA    BELDE    BİRKAN MAMAK
304    MUŞ    BULANIK    ERENTEPE    BELDE    ABDURRAHMAN DAŞDEMİR
305    MUŞ    BULANIK    RÜSTEMGEDİK    BELDE    VOLKAN DURMUŞ
306    MUŞ    BULANIK    SARIPINAR    BELDE    OKTAY AKDENİZ
307    MUŞ    BULANIK    UZGÖRÜR    BELDE    ÜNAL SEMERCİ
308    MUŞ    BULANIK    YONCALI    BELDE    ERDİNÇ POLAT
309    MUŞ    HASKÖY    DÜZKIŞLA    BELDE    ÇETİN ONGÜR
310    MUŞ    KORKUT    ALTINOVA    BELDE    EMRAH SÖYLEMEZ
311    MUŞ    MALAZGİRT    KONAKKURAN    BELDE    ERCAN DEMİRELLİ
312    NEVŞEHİR    MERKEZ    ÇAT    BELDE    NİHAT ÇETİN
313    NEVŞEHİR    MERKEZ    KAVAK    BELDE    FERİDUN BAĞCI
314    NEVŞEHİR    AVANOS    ÇALIŞ    BELDE    İLHAMİ ASLAN
315    NEVŞEHİR    AVANOS    KALABA    BELDE    ÜMİT KÖROĞLU
316    NEVŞEHİR    AVANOS    ÖZKONAK    BELDE    MUSTAFA ERTÜRK
317    NİĞDE    MERKEZ    DEĞİRMENLİ    BELDE    RECEP DİNÇER
318    NİĞDE    MERKEZ    DÜNDARLI    BELDE    İRFAN ÇIKAN
319    NİĞDE    MERKEZ    SAZLICA     BELDE    CEM YILMAZ
320    NİĞDE    MERKEZ    YEŞİLGÖLCÜK    BELDE    RAMAZAN ÖZDEN
321    NİĞDE    ALTUNHİSAR    KARAKAPI    BELDE    BAYRAM BOZKUŞ
322    NİĞDE    ALTUNHİSAR    KEÇİKALESİ    BELDE    LÜTFİ ÖZTÜRK
323    RİZE    ARDEŞEN    TUNCA    BELDE    MUHAMMET ÇEBİ
324    SİİRT    MERKEZ    GÖKÇEBAĞ    BELDE    CASIM BALIK
325    SİİRT    BAYKAN    ATABAĞI    BELDE    BURHAN CANBULAT
326    SİİRT    BAYKAN    VEYSELKARANİ    BELDE    ABDULLAH AYMAN
327    SİİRT    KURTALAN    KAYABAĞLAR    BELDE    HÜSEYİN PEKTAŞ
328    SİVAS    MERKEZ    YILDIZ    BELDE    MUSTAFA ÖZTÜRK
329    SİVAS    YILDIZELİ    GÜNEYKAYA    BELDE    HASAN ERÇOBAN
330    TOKAT    MERKEZ    ÇAMLIBEL    BELDE    UFUK ER
331    TOKAT    MERKEZ    ÇAT    BELDE    MUSTAFA ÇOŞAR
332    TOKAT    MERKEZ    EMİRSEYİT    BELDE    HÜSEYİN SAĞDIÇ
333    TOKAT    MERKEZ    GÜRYILDIZ    BELDE    MUSTAFA ÖZER
334    TOKAT    ALMUS    ÇEVRELİ    BELDE    SADİERTAN SOYSAL
335    TOKAT    BAŞÇİFTLİK    HATİPLİ    BELDE    MURAT CENGİZ
336    TOKAT    ERBAA    TANOBA    BELDE    VURAL ÖZDEMİR
337    TOKAT    NİKSAR    GÜRÇEŞME    BELDE    ŞEVKET YÜCEL
338    TOKAT    NİKSAR    YOLKONAK    BELDE    SÜLEYMAN ÖZGÜR
339    TOKAT    PAZAR    ÜZÜMÖREN    BELDE    ALİ ÇAĞLAR
340    TOKAT    REŞADİYE    BAYDARLI    BELDE    SITKI KARACA
341    TUNCELİ    MAZGİRT    AKPAZAR    BELDE    MEHMET DAĞ
342    YOZGAT    AKDAĞMADENİ    BELEKÇİHAN    BELDE    FİKRET KAÇIRAL
343    YOZGAT    AKDAĞMADENİ    OLUKÖZÜ    BELDE    HASAN AYDINSOY
344    YOZGAT    AKDAĞMADENİ    UMUTLU    BELDE    MEHMET ÜNAL
345    YOZGAT    BOĞAZLIYAN    YAMAÇLI    BELDE    MUSA GEÇİMLİ
346    YOZGAT    BOĞAZLIYAN    YENİPAZAR    BELDE    ŞABAN SAN
347    YOZGAT    ÇAYIRALAN    KONUKLAR    BELDE    ERKAN ŞAHAN
348    YOZGAT    ÇEKEREK    ÖZÜKAVAK    BELDE    ÇETİN BAYAZİT
349    YOZGAT    SARAYKENT    DEDEFAKILI    BELDE    İRFAN KARABULUT
350    YOZGAT    SARIKAYA    KARAYAKUP    BELDE    METİN KARAMAN
351    YOZGAT    SORGUN    ARAPLI    BELDE    ADEM ERTUĞRUL
352    YOZGAT    SORGUN    BAHADIN    BELDE    GÖKHAN ÖZDEMİR
353    YOZGAT    SORGUN    EYMİR    BELDE    MUSTAFA KATIRANCI
354    YOZGAT    SORGUN    DOĞANKENT    BELDE    İBRAHİM AYGÜL
355    YOZGAT    KADIŞEHRİ    HALIKÖY    BELDE    HÜSEYİN MURAT
356    ZONGULDAK    MERKEZ    BEYCUMA    BELDE    ERDİNÇ BIÇAKÇI
357    ZONGULDAK    MERKEZ    ELVANPAZARCIK    BELDE    ERDEM AKGÖZ
358    ZONGULDAK    MERKEZ    KARAMAN    BELDE    CEVDET ALADAĞ
359    ZONGULDAK    ALAPLI    GÜMELİ    BELDE    ŞİNASİ BİLGEN
360    ZONGULDAK    ÇAYCUMA    FİLYOS    BELDE    KIVANÇ CANKURT
361    ZONGULDAK    ÇAYCUMA    KARAPINAR    BELDE    İSA YURTSEVEN
362    ZONGULDAK    ÇAYCUMA    NEBİOĞLU    BELDE    FATİH YILDIRIM
363    ZONGULDAK    ÇAYCUMA    PERŞEMBE    BELDE    SEMİH AYDIN
364    ZONGULDAK    ÇAYCUMA    SALTUKOVA    BELDE    ERSİN AKSOY
365    ZONGULDAK    DEVREK    ÇAYDEĞİRMENİ    BELDE    KERİM PİLAVCI
366    ZONGULDAK    GÖKÇEBEY    BAKACAKKADI    BELDE    RAMAZAN AYDEMİR
367    ZONGULDAK    KDZ.EREĞLİ    GÜLÜÇ    BELDE    ATİLLA TARIK SEMİZ
368    ZONGULDAK    KDZ.EREĞLİ    KANDİLLİ    BELDE    TUNCAY AYDIN
369    ZONGULDAK    KDZ.EREĞLİ    ORMANLI    BELDE    TACETTİN ALDIRMAZ
370    ZONGULDAK    KİLİMLİ    ÇATALAĞZI    BELDE    YAVUZ PALABAŞ
371    ZONGULDAK    KİLİMLİ    GELİK    BELDE    FAHRETTİN KAVŞUR
372    ZONGULDAK    KİLİMLİ    MUSLU    BELDE    FATİH ACAR
373    AKSARAY    MERKEZ    BAĞLIKAYA    BELDE    DURSUN ESER
374    AKSARAY    MERKEZ    HELVADERE    BELDE    ARİF BELLİKLİ
375    AKSARAY    MERKEZ    SAĞLIK    BELDE    HÜSEYİN MUTLU
376    AKSARAY    MERKEZ    TAŞPINAR    BELDE    RAMAZAN SEVİNÇ
377    AKSARAY    MERKEZ    YEŞİLTEPE    BELDE    KADİRHAN KARAMAN
378    AKSARAY    GÜLAĞAÇ    DEMİRCİ    BELDE    RAMAZAN ÖZER
379    AKSARAY    GÜLAĞAÇ    SARATLI    BELDE    BÜLENT KIYAK
380    KARAMAN    ERMENEK    GÜNEYYURT    BELDE    AHMET ARI
381    KARAMAN    SARIVELİLER    GÖKTEPE    BELDE    MEHMET YAKIN
382    KIRIKKALE    DELİCE    ÇERİKLİ    BELDE    YAŞAR BALKAŞ
383    BATMAN    MERKEZ    BALPINAR    BELDE    ŞAHİN PEYÇİ
384    BATMAN    BEŞİRİ    İKİKÖPRÜ    BELDE    VEYSEL DEMİRSOY
385    BATMAN    GERCÜŞ    KAYAPINAR    BELDE    ZÜKRÜLLAH ÇELİKAL
386    BATMAN    KOZLUK    BEKİRHAN    BELDE    OKAN ÇETİN
387    BATMAN    SASON    YÜCEBAĞ    BELDE    AHMET HALİT AÇIK
388    ŞIRNAK    MERKEZ    KASRİK    BELDE    CELAL GÜNGÖR
389    ŞIRNAK    GÜÇLÜKONAK    FINDIK    BELDE    AHMET İLHAN
390    ŞIRNAK    İDİL    KARALAR    BELDE    NEVAF DEMİREL
391    ŞIRNAK    İDİL    SIRTKÖY    BELDE    AHMET YILDIRIM
392    ŞIRNAK    SİLOPİ    ÇALIŞKAN    BELDE    AYHAN KURTAY
393    ŞIRNAK    SİLOPİ    GÖRÜMLÜ    BELDE    SELİM ERGİN
394    ŞIRNAK    ULUDERE    HİLAL    BELDE    ABDULAZİZ BENEK
395    ŞIRNAK    ULUDERE    ŞENOBA    BELDE    HASAN BABAT
396    ŞIRNAK    ULUDERE    UZUNGEÇİT    BELDE    KEMAL BAYRAM
397    YALOVA    ALTINOVA    KAYTAZDERE    BELDE    ARSLAN ÇEVİK
398    YALOVA    ALTINOVA    SUBAŞI    BELDE    İSRAFİL AKBAŞ
399    YALOVA    ÇINARCIK    KORU    BELDE    SEDAT SEÇGİN
400    YALOVA    ÇİFTLİKKÖY    TAŞKÖPRÜ    BELDE    MURAT MEMİŞ
401    DÜZCE    MERKEZ    BEYKÖY    BELDE    ORHAN ARSLAN
402    DÜZCE    MERKEZ    BOĞAZİÇİ    BELDE    İLYAS DANIŞ