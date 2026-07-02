Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, eski İran Dini Lideri Ali Hamaney için Tahran'da düzenlenecek cenaze törenine katılacak. Yılmaz, ziyaret kapsamında İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile de bir araya gelerek ikili ilişkileri ve bölgesel gelişmeleri ele alacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye’yi temsilen eski İran Dini lideri Ali Hamaney’in cenaze törenine katılmak ve resmi temaslarda bulunmak üzere İran’a gidecek.

YILMAZ, PEZEŞKİYAN İLE GÖRÜŞECEK

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, İran’a gerçekleştireceği ziyaret kapsamında ilk olarak İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile görüşecek. Yılmaz, görüşmede ABD ve İsrail’in 28 Şubat’taki saldırısında hayatını kaybeden eski İran Dini Lideri Hamaney için baş sağlığı dileklerini iletecek. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler de ele alınacak.

CENAZE TÖRENİNE ERDOĞAN'I TEMSİLEN KATILACAK

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, ardından Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı temsilen başkent Tahran’daki İmam Humeyni Camii’nde düzenlenecek cenaze törenine katılacak.

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