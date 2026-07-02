ABD Başkanı Donald Trump, yapay zekâ ile hazırlanan ve kendisini doktor olarak gösteren videoda, politikalarını eleştirenlere yönelik dikkat çeken mesajlar verdi. Trump, "Trump ile Kafayı Bozma Sendromu" olarak adlandırdığı duruma karşı "yalan haberlerden uzak durun, dua edin ve diyet kola için" tavsiyesinde bulundu.

Trump, sosyal medya hesabından, yapay zeka aracılığıyla hazırlanmış bir video paylaştı.

"TRUMP İLE KAFAYI BOZMA SENDROMU"

Videoda, doktor kıyafetleriyle tasvir edilen Trump, kendisine yönelik olumsuz tepkileri tanımlamak için kullandığı "Trump ile Kafayı Bozma Sendromu"na karşı tedavi planı olduğunu savundu. Videonun devamında, daha önce Trump'ın politikalarını eleştiren bazı ünlü isimlerin de yapay zekayla üretilmiş tasvirleri, bu sendromla mücadelelerini anlatıyormuş gibi gösterildi.

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VİDEODA ÜNLÜ OYUNCULARA DA YER VERİLDİ

Robert De Niro, Edward Norton, Julia Roberts, Whoopi Goldberg gibi ünlülerin yapay zekayla yapılmış taklitleri, söz konusu sendromdan Trump'ın tedavi planıyla kurtulmuş gibi konuşturuldu.

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Videonun sonunda da "Doktor Trump" bir kez daha görünerek, "Tedavi basit; yalan haberleri kapatın, duanızı edin ve eğer kaygılı hissederseniz benim gibi diyet kola için, hayatınızda inanılmaz bir değişiklik göreceksiniz." ifadesini kullandı.

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