Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğiyle hayata geçirilen Müzekart GNS uygulaması 2026 yılında da devam ediyor. 19-25 yaş arasındaki gençler, yaz boyunca Türkiye genelindeki yüzlerce müze ve ören yerini ücretsiz ziyaret edebilmek için başvuru sürecini araştırıyor. İşte Müzekart GNS başvuruları ve kullanım şartlarına ilişkin ayrıntılar...

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığının iş birliğiyle sürdürülen Müzekart GNS uygulaması, 2026 yaz döneminde de gençlerle buluşuyor. Dijital olarak sunulan kart sayesinde belirlenen yaş grubundaki gençler, Türkiye'nin dört bir yanındaki müze ve ören yerlerini belirli tarihler arasında ücretsiz ziyaret edebilecek.

MÜZEKART GNS BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen Müzekart GNS uygulamasında 2026 yılı başvuru süreci başladı. Dört yıldır devam eden uygulama kapsamında 19-25 yaş arasındaki gençler, 1 Temmuz-30 Eylül 2026 tarihleri boyunca Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı 300'ü aşkın müze ve ören yerine ücretsiz giriş yapabilecek.

Müzekart GNS başvuruları başladı mı, nereden yapılır?

MÜZEKART GNS BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?

Müzekart GNS'den yararlanmak isteyen gençler, başvurularını muzekartgns.com adresi üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştirebiliyor. Sisteme giriş yapan kullanıcılar, istenen bilgileri eksiksiz doldurduktan sonra dijital başvurularını tamamlayabiliyor. Başvurunun onaylanmasının ardından kişiye özel Müzekart GNS oluşturuluyor. Kart sahipleri, dijital Müzekart GNS'lerini "Türkiye'nin Müzeleri" mobil uygulaması üzerinden görüntüleyerek kullanabiliyor. Müze ve ören yerlerinin girişlerinde uygulama üzerinden oluşturulan dijital kart okutularak ücretsiz giriş yapılabiliyor.

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