Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

71 yaşına giren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Genel Merkezi’nde partililerin kutlamalarını kabul etti. Kazakistan eski Semey Valisi ve Kazakistan Halter Federasyonu Onursal Başkanı Kayrat Turlıhanov, Bahçeli’ye, doldurulmuş kurt kafası hediye etti.



