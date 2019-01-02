71 yaşına giren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Genel Merkezi’nde partililerin kutlamalarını kabul etti. Kazakistan eski Semey Valisi ve Kazakistan Halter Federasyonu Onursal Başkanı Kayrat Turlıhanov, Bahçeli’ye, doldurulmuş kurt kafası hediye etti.
Bahçeli'ye dikkat çeken doğum günü hediyesi
02.01.2019 - 14:49 | Son Güncelleme: 02.01.2019 - 14:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MHP lideri Devlet Bahçeli, 71 yaşına girdi. Kazakistan Halter Federasyonu Onursal Başkanı Kayrat Turlıhanov, Bahçeli’ye, doldurulmuş kurt kafası hediye etti
71 yaşına giren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Genel Merkezi’nde partililerin kutlamalarını kabul etti. Kazakistan eski Semey Valisi ve Kazakistan Halter Federasyonu Onursal Başkanı Kayrat Turlıhanov, Bahçeli’ye, doldurulmuş kurt kafası hediye etti.
Etiketler : devlet bahçeli,kurt,hediye,
596300 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/596300.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER