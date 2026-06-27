İstanbul merkezli Türk Yatırım Fonu, ilk meyvelerini Kırgızistan’da verdi. Türkistan’ı kalkındırma amacıyla kurulan fonun cazip fırsatlar sunduğunu söyleyen Kırgızistan Ekonomi ve Ticaret Bakanı Bakıt Sıdıkov, Türk yatırımcılara davette bulundu.

Türk Devletleri Teşkilatı üye ülkeleri arasında yatırım faaliyetlerini artıracak tarihî bir adım atıldı. İstanbul merkezli 500 milyon dolarlık Türk Yatırım Fonu, Kırgızistan’daki projelere finansal destek sağlayacak. Kırgızistan Ekonomi ve Ticaret Bakanı Bakıt Sıdıkov, fonun projeleri bu yıl finanse edeceğini belirterek Türk firmalara yatırım çağrısında bulundu.

TÜRK YATIRIMCIYA AYRICALIKLI PAKET

Sıdıkov, Türkiye ile ticaret hacmini 2030 yılına kadar önemli ölçüde artırmayı hedeflediklerini belirterek, ticarete konu ürün yelpazesini genişletmeyi ve prosedürleri sadeleştirmeyi önceliklendirdiklerini söyledi. Her yıl en az 100 sanayi şirketinin faaliyete geçirilmesini amaçladıklarını kaydeden Sıdıkov, yatırımcıların projelerini daha hızlı devreye alması için destek ve teşviklerden oluşan bir çerçeve geliştirdiklerini anlattı. Sıdıkov, “Enerji sektöründe büyük projelerimiz bulunuyor. Türk yatırımlarına ayrıcalık paketleri, vergi teşvikleri ve idari destek sunuyoruz. Potansiyel yatırımcılara sağlayabileceğimiz çok geniş bir imkân yelpazemiz var. Türkiye’den potansiyel yatırımcılarla bir araya gelmeye ve kendileriyle bire bir görüşmeye de hazırım” dedi.

Bir Türk yatırımcı tarafından finanse edilen hidroelektrik santrali (HES) projesinin başladığına dikkat çeken Sıdıkov, “İki ülkenin ekonomik ilişkileri uzun yıllara dayanıyor. Türkiye, bugün Kırgızistan’ın önemli ticaret ortaklarından biri konumunda. Buradaki hedef, 2030 yılına kadar ticaret hacmini ve ekonomik bağları önemli ölçüde artırmak” diye konuştu.

500 MİLYON DOLARLIK FON

Kırgızistan Ekonomi ve Ticaret Bakanı Sıdıkov, iş birliğini artırma konusunda en büyük potansiyele sahip platformun Türk Yatırım Fonu olduğunun altını çizerek, şu değerlendirmelerde bulundu: Türk Devletleri Teşkilatı ülkeleri arasında yatırım faaliyetlerini ve iş birliğini artırmanın en önemli aracı 500 milyon dolarlık Türk Yatırım Fonu’dur. Bu yıl yatırım fonu tarafından ilk yatırım projelerinin finanse edilmesini bekliyoruz.

Sıdıkov, fondan yararlanabilmek için temel şartın işletme veya şirketin Türk devletlerinden birinde faaliyet göstermesi ya da yerleşik bulunması olduğunu belirterek, Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkelerde faaliyet gösteren bütün şirketlerin fona başvurabileceklerini ifade etti.

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İŞ BİRLİKLERİNİ DAHA DA ARTIRMALIYIZ

Türkiye ile ilişkilerin geleceğine yönelik değerlendirmelerde bulunan Sıdıkov, “Elbette iş birliği, ortak ekonomik projeler ve girişimler geliştirme potansiyelimiz, ne yazık ki gerçekte ulaşabileceğimiz seviyenin gerisinde kalıyor. Dileğim, bu potansiyelin ortak çaba ve çalışmalarla hayata geçirilmesi” dedi.

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