Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki törende, Erdoğan ve konuk  cumhurbaşkanının alandaki yerlerini almasının ardından iki ülkenin milli marşları  çalındı ve 21 pare top atışı yapıldı. Konuk Cumhurbaşkanı Salih, Muhafız Alayı Tören Kıtasını, "Merhaba  asker" diyerek selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden  bayraklar ve o dönemin kostümlerini giyen askerler de yer aldı.

İki ülke heyetlerinin takdimi sonrasında Erdoğan ve Salih,  merdivenlerde Türkiye ve Irak bayrakları önünde poz verdi. Baş başa ve heyetlerarası görüşmelerin ardından ortak basın  toplantısına geçilecek. Törende, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı  Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir  Pakdemirli, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim  Başkanı Fahrettin Altun, Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Ankara Valisi Vasip  Şahin ile diğer yetkililer de hazır bulundu.