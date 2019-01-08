Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Nilüfer’e bağlı Fethiye Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokaktaki başı boş bir hayvanın kedileri kovalaması üzerine mahalleli tedirgin oldu. Kurda benzeyen hayvanı yakalayan mahalleli, zincir ile çöp tenekesine bağlayıp zabıta ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen zabıta ekipleri, hayvanın kurt değil köpek olduğunu belirledi. Köpek zabıta ekiplerine teslim edildi.