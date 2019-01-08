Kapanan Karşı gazetesine yönelik FETÖ davasında dün tahliye edilen eski CHP Milletvekili Eren Erdem, yakalama kararının ardından bugün tutuklandı
Eren Erdem tutuklandı
08.01.2019 - 15:38 | Son Güncelleme: 08.01.2019 - 15:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kapanan Karşı gazetesine yönelik FETÖ davasında dün tahliye edilen eski CHP Milletvekili Eren Erdem, yakalama kararının ardından bugün tutuklandı
Kaynak: AA
Etiketler : Eren Erdem son dakika,
597240 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/597240.aspx
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