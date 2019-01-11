Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 129. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu seçimlerde biz bez torba ve kenevirden yapılan filelerle meydanlarda olacağız. Biz kampanyamızda doğa ile bütünleşecek olan bez ve file ile bu yola çıkacağız. Milyonlarce bez torba ve fileyi vatandaşlarımıza dağıtacağız" ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Bu seçimlerden önce yaptığımız son genişletilmiş il başkanları toplantısı olacak. Bundan sonra seçim bitene kadar gece gündüz saha da olacağız, çalışacağız.

Ankara, İstanbul, Denizli ve Sivas'ta bütün adaylarımızı milletimize takdim ettik.

"YARINDAN İTİBAREN BAŞLIYOR"

Ay sonunda Ankara'da tüm adaylarımızla biraraya gelip manifestomuzu açıklayacağız. Yarından itibaren arkadaşlarımız illere dağılmaya başlıyor. 31 Ocak'ta yapacağımız büyük tanıtım toplantısı ve manifesto toplantımıza kadar bu süreci bitirmiş olacağız. Aday belirleme sürecinde yaşanan her şey geçmişte kaldı.

Türkiye maruz kaldığı tuzaklara rağmen demokratik huku devleti ilkesinde taviz vermedi.

Bazı kesimlerin başarısızlıklarını seçimleri yöneten kurullara yöneltenlere hep şahit olduk. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde seçim kurullarımızı tehdit eden adayı unutmuş değiliz. Seçmen kütükleriyle ilgili iddialara her seçim dile getirilir. Sistemden kaynaklanan sorunların asıl mağduru AK Parti.

504 BİN ÜYENİN KAYDI BULUNAMADI

AK Parti'nin 10 milyon 337 bin üyesinden 504 binini seçmen kütüklerinde kaydını bulamadık. Bir başka ifadeyle partimizin üyesi olan, yüzde 1'lik seçmen kaybımız var. Mernis'te adres kaydı olmadığı için listelerde yer almayan 375 bin kişi var ki teşkilatlarımıza önemli görevler düşüyor. 24 Haziran seçimlerinden ilçe değiştiren 1.5 milyon seçmen bulunuyor. Bunların 222 binden fazlası bizim üyemiz, onları yakın markaja alacağız.

Bu yıl ilk defa oy kullanacak 1 milyon seçmenin varlığı çok önemli. İlk defa oy kullanacak 1 milyon kişiyi yakın markaja alalım, yanlışa düşmesini engelleyelim.

Kimsenin AK Parti'ye oy verme borcu yok. Davamızla, duruşumuzla, hizmetlerimizle halkımızı ikna edeceğiz. Siyaset, milleti kendinden nefret ettirme değil, millete kendini sevdirme, kabul ettirme sanatırdı.

"HER ŞEY İNSANDA BİTİYOR"

Daha çok insana ulaşmak için sosyal medya gibi araçlar gelişmiş olabilir ama her şey insanda bitiyor. İnsanlara değerli olduklarını göstermek için doğrudan iletişime geçin, Sanal ortamda olmaz. 10 milyonu aşkın üyemizi nasıl çalıştıracağız? Bunun üzerinde duracağız. Biz milletimizin bize görev verdiği emanetçileriz. AK Parti her seçimi bir imtihan olarak görür. Kolay imtihan olmaz, sürekli bir imtihan içindeyiz.

Türkiye'ye zarar verme pahasına hedeflerine ulaşmayı meşru görenler oldu. Bir yanda terör örgütlerine karşı dimdik duranlar, diğer tarafta ise terör örgütleri ile kolkola girenler var.

"BİR KEZ DAHA DERSLERİNİ VERECEĞİZ"

Türkiye ekonomisi üzerinde kara bulutlar toplamaya çalışanların daha önceki tahminlerini gerçekleşenler de ortada. Türkiye'yi batmış gibi gösterme gayretinde olanlara bir kez daha derslerini vereceğiz.

ENFLASYON

Kur, faiz, enflasyon üçgeninde ülkemize kurulan tezgaha rağmen 2018 büyümesi de yine tahminlerin üzerinde olacak. 14 yıllık koalisyon yıllarının enflasyon ortalaması yüzde 70, bizim iktidarlarımızın ortalaması yüzde 9,5

Milli gelirde satın alma paritesine göre 13. olan Türkiye yıl sonunda bir üst sıraya çıktığında herhalde kendilerini pencereden atarlar

Tüm hanımlarımıza ulaşacak onları AK Parti'nin gönüllü seferberliğine davet edeceğiz. Unutmayın kale içeriden fethedilir.

"MİLYONLARCA BEZ TORBA VE FİLE DAĞITACAĞIZ"

Çevreci parti malum AK Parti. Şu anda ana muhalefet yine naylon poşetlerle sokağa dökülebilir. Biz naylon poşetlere karşı savaş ilan ettik. Şimdi bu seçimlerde biz bez torbalar ve kenevirden yapılan filelerle meydanlarda olacağız. Yeniden biz oraya döndük dönüyoruz. Milyonlarca bez torba ve fileyi hazırlıyoruz, bu kampanyada milletimize promosyon olarak dağıtacağız